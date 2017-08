Vrouw kijkt GEEN aankoopadvies, wordt overspoeld door ellende

Een vrouw kocht een Renault Clio zonder eerst ons occasionadvies te bekijken. Dat kwam haar duur te staan.

Onlangs kwam ons een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland onder ogen. De zaak gaat over een opposant en een geopposeerde, of iets dergelijks. Een van de twee kocht eind 2015 een oude Renault Clio bij de ander. De verkoper zei volgens de koopster daarbij nog het volgende:

“Het is een puike auto, er mankeert niets aan de auto, jij zal nog lang plezier van deze auto hebben”.

Maar helaas, dat bleek niet het geval te zijn. Er ging een boel mis met de Clio en dus eiste de koopster van de Fransoos geld van de verkoper. Een en ander had simpel voorkomen kunnen worden, maar daar komen we later op terug. Eerst maar eens even de vaststaande(!) feiten beschouwen.

In december 2015 heeft [geopposeerde] een auto gekocht bij [opposant] van het merk Renault Clio, met kenteken [nummer] , tegen een prijs van € 1.150,–. Ter zitting verklaarde [geopposeerde] desgevraagd dat deze auto op 22 december 2015 werd geleverd, terwijl [opposant] verklaarde dat de auto op 15 december 2015 werd geleverd.

Het betreft een personenauto van ruim 16 jaar oud (bouwjaar 1999), met een kilometerstand van ongeveer 108.332.

[opposant] had voormelde auto op 26 november ingekocht via BCA Autoveiling. BCA Autoveiling heeft bij de verkoop van de auto een rapport aan [opposant] overhandigd, waarin staat vermeld dat de auto in orde is.

Kort vóór de levering van de auto aan [geopposeerde] is de auto op verzoek van [opposant] APK gekeurd door een erkend RDW-Bedrijf, APK De Garage te Velsen-Noord. Het keuringsrapport dateert van 15 december 2015.

[geopposeerde] heeft [opposant] in gebreke gesteld en aansprakelijk gesteld voor door haar geleden schade verband houdende met de tekortkomingen aan de auto.

De aansprakelijkheid is door [opposant] betwist.

Juist. Maar wat ging er precies allemaal mis dat de koopster zo verbolgen was dat ze de verkoper voor de rechter sleepte? Wel, op 28 december 2015, 16 dagen na de levering, is tijdens het rijden met de auto over de snelweg de motorkap opengewaaid en tegen de voorruit geklapt. Door Schadenet, het sleepbedrijf, is geconstateerd dat de motorkap is opengewaaid als gevolg van een defecte motorkapvergrendeling/windhaak. De totale schade bedroeg 352,68 Euro.

Maar dat was nog niet alles! Nadat de auto op 31 mei 2016 problemen had met starten, heeft de koopster de auto naar garagebedrijf John Visser gebracht. Die constateerde allerlei gebreken aan de auto die het autorijden gevaarlijk maken. De kosten van herstel bedroegen volgens dit bedrijf 1.660,47 Euro. Volgens de vrouw die de Clio kocht werd de auto geleverd met zes maanden garantie, maar de verkopende partij betwist dat.

Al met al heeft de Clio-bestuurster slechts 2.594 km met de auto gereden. Qua prijs per kilometer kan mening exoot daar dus nog een puntje aan zuigen. Omdat ze toch een auto nodig had, heeft haar vader een andere auto voor haar gekocht. Zodoende zit zij nu vast aan dubbele lasten en vordert zij ook deze lasten.

Maar helaas voor de vrouw in kwestie, oordeelt de rechter dat de verkoper geen (juridisch verwijtbare) blaam treft. Interessant is hierbij dat er expliciet gesproken wordt over het openwaaien van de motorkap:

“Beginnend met de opengewaaide en tegen de voorruit geklapte motorkap, moet worden vastgesteld dat gesteld noch gebleken is dat [geopposeerde] met de auto is gaan rijden terwijl de motorkap deugdelijk vergrendeld was. Een automotorkap kent immers een vergrendeling en eerst indien men de vergrendeling door middel van een handle in de cabine eraf haalt, kan men via een handmatig te bedienen haak, net onder de motorkap, deze motorkap openen.”

Behalve de koopster van de Clio heeft dus ook de rechter ons aankoopadvies voor de Clio niet bekeken. Een ernstige omissie, daar beiden hierin bij de minpunten het volgende hadden kunnen lezen:

“Het slot voor de motorkap moet regelmatig schoongemaakt worden en ook gesmeerd. Gebeurt dit niet, dan loop je het risico dat de motorkap open waait en op de voorruit klapt.”

Ook voor wat betreft de andere punten stelt de rechter dat de verkoper niet over de schreef is gegaan. Feitelijk worden de mankementen en gebreken aan de auto niet als uitzonderlijk gezien, wanneer men de prijs en leeftijd van de auto in acht neemt. Het volledige oordeel lees je hier, maar de wijze les die iedereen hieruit kan leren is natuurlijk duidelijk.