Koop een ex-ramkraak RS6 met wat werk op Marktplaats

Even een beetje oplappen en hup, richting een pinautomaat in Duitsland!

Werkervaring, het is een vloek en een zegen. Aan de ene kant is het een valkuil, omdat patronen vastroesten. Dat gaat weleens ten koste van de creativiteit en flexibiliteit. Aan de andere kant is het, met de nodige oefening achter de rug, doorgaans net wat makkelijker om bij een nieuwe organisatie binnen te komen en direct op een bepaald niveau te presteren. Zo is althans de gedachte. Kortom, de ‘upside potential’ om iets of iemand zonder ervaring binnen de gelederen te halen is wellicht groter, maar daar staat tegenover dat hetzelfde geldt voor de ‘downside risk’.

Doorgaans wordt er in vacatures dan ook gevraagd naar enige relevante werkervaring. Wat dat betreft zou je zeggen dat deze Audi een redelijke kans moet maken om nogmaals gerekruteerd te worden voor een ramkraak. Hij heeft er immers al eentje meegemaakt. Oké, dat liep niet helemaal af zoals gehoopt, maar met die ervaring in het achterhoofd gaat het de volgende keer vast beter.

Zoals bekend zijn Audi’s populair bij een club mensen in Utrecht die graag tripjes naar Duitsland organiseert. Op zich kunnen we daar ons wel iets bij voorstellen, even een stukje scheuren over de ‘Bahn, een Schnitzeltje met Salzkartoffeln en Röstzwiebeln verorberen, je kent het wel. Gek genoeg gaan de Utrechtenaren echter pas echt scheuren, als ze weer terugkomen naar Nederland. Dat gaat ook weleens mis.

Hoewel het er niet expliciet bijstaat, kunnen we deduceren en combineren dat dit ook in het geval van deze te koop angeboden RS6 het geval is geweest. De gevolgen zijn niet mals, volgens de advertentie:

“Helaas is deze auto gecrasht over een vluchtheuvel waardoor de wielophanging en airbags stuk zijn.”

Het goede nieuws is dat de motor en versnellingsbak wel oké zijn. En mocht je eraan twijfelen: de sleutels zitten er ook bij. Wil jij deze oude rot in het vak een nieuwe kans geven? Koop ‘m dan voor 5.000 Euro en lap ‘m op. Vervolgens is het slechts een kwestie van tijd voordat zijn oude werkgevers ‘m weer op komen halen.