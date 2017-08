Dit kost de VW Arteon met 190 pk 2.0 TFSI

Leaserijders, opgelet!

De Volkswagen Arteon (rijtest) was reeds leverbaar met twee benzinemotoren: een 2.0 TSI met 280 pk en een 1.5 TSI met 150 pk. Om het gat tussen die twee motoren op te vullen levert VW nu ook een tot 190 pk geknepen 2.0 TSI. Het blok is standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG en het maximumkoppel van 320 Nm is beschikbaar van 1.500 tot 4.180 rpm.

Of dat een beetje vooruit wil? Zekers. De standaardsprint is in 7,7 tellen achter de rug en de topsnelheid bedraagt 239 km/u. Dat alles is mogelijk bij een gemiddeld verbruik van ongeveer 1 op 16. Dat ga je in de praktijk niet halen, maar het geeft een indicatie.

Deze nieuweling is leverbaar in drie verschillende uitvoeringen, met de volgende prijzen:

Arteon 2.0 TSI 140kW/190pk DSG Elegance 47.650 euro

Arteon 2.0 TSI 140kW/190pk DSG Elegance Business 47.550 euro

Arteon 2.0 TSI 140kW/190pk DSG Business R 49.050 euro

Die eerste is de meest ingetogen versie. LED-verlichting is standaard evenals de broodnodige connectiveitssystemen en diverse veiligheidsfeatures. De Elegance Business doet er met een dik multimedia-/navigatiesysteem een toefje bovenop en de Business R krijgt een interieur en exterieur met R-Line details, donker getinte ruiten en 18 inch Sebring velgen.

