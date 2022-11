Ruime verstandige gezinsauto (€ 7.5K) – Autoblog Advies

Wat is de beste verstandige ruime gezinsauto? Uiteraard noemen we een Alfa Romeo…

Voor vandaag kijken we naar een nieuwe auto voor Stefan en Saskia. Wegens enkele veranderingen in het werk hebben ze in vrij korte tijd afscheid moeten nemen van hun leaseauto (een BMW 330e) én heeft hun oude BMW X5 3.0d de geest gegeven (na 625.000 km!). De E53 heeft jarenlang als familieauto gediend. De kosten rezen alleen de pan uit en er stonden weer reperaties aan te komen.

En dat met die kosten is even een dingetje. Zo hadden ze een energiecontract dat afliep en is de nieuwe baan van Stefan veelbelovend maar nog in een opstartfase. Dus is er geen auto van de zaak of een heel hoge vergoeding om het stuk te gooien op een oude X5. Diesel is nu duur, het onderhoud van een E53 is stratosferisch hoog en de motorrijtuigenbelasting is verbijsterend. En denk maar niet dat je gematst wordt bij de verzekeringsmaatschappij. Kortom, beide auto’s eruit en er moet even een auto komen ter overbrugging.

Ruime verstandige gezinsauto voor 7.500 euro: kan dat?

Voordeel: Stefan en Saskia rijden minder dan voorheen, dus de auto is ook minder vaak bezet. Twee auto’s is sowieso overbodig. Maar Stefan en Saskia hebben wel twee grote zoons die allebei in de auto moeten passen. Totdat Stefan weer een nieuwe auto mag uitzoeken, willen ze een ruime gezinsauto die vooral nuchter en verstandig is. Het hoeft niet spectaulair te zijn, maar wel keurig adequaat vervoer. Wel hebben ze twee belangrijke voorwaarden: de auto mag niet te oud zijn (maximaal 15 jaar oud, graag jonger) en niet meer dan 2 ton hebben gelopen (graag minder). Ze willen er wel zelfs 1 of 2 ton bij kunnen zetten zonder al te grote problemen.

Uiteraard hebben de wensen en eisen van Stefan en Saskia voor een ruime verstandige familieauto in een tabel gezet:

Huidige auto’s/vorige auto’s BMW 330e F30 en BMW X5 3.0d E53 LCI Koop of lease Koop Budget Maximaal 7.500 euro Jaarkilometrage 20.000 per jaar waarschijnlijk, minder dan voorheen Brandstofvoorkeur Sowieso benzine Reden aanschaf andere auto 330e is uit de lease, de X5 is op Gezinssamenstelling Twee volwassenen en twee jonge kerels Voorkeursmodellen Het moet vooral praktisch en verstandig zijn om de komende paar weken te overbruggen No-go modellen SUV’s, MPV’s en zo.

Ford Mondeo Stationwagon 1.6 Titanium

€ 7.450

2011

125.000 km

Als je echt verstandig wil zijn, koop deze ruime verstandige gezinsauto. De Ford Mondeo is een uitstekende auto in dit prijssegment. Ja, snel is ‘ie niet. De 1.6 levert 120 pk, maar zo voelt het niet. Het is een prima torretje en als je gewoon met het verkeer mee rijdt is ‘ie best zuinig. Ook lekker, geen turbo-techniek of directe injectie. Dus een low-tech blok dat nog wel eventjes mee gaat. De wegligging van de Ford staat op een hoog niveau. Sterker nog, het rijdt beter dan een Audi A4 van dit bouwjaar, maar dat mag je niet zeggen van boksbeugel-fans natuurlijk.

Ga wel voor de Titanium, dat is de meest luxe uitvoering voor de 1.6. De 2.0 motor is ook een gouwe ouwe en eigenlijk niet zo heel veel dorstiger, zeker niet als je wat vaker hogere snelheiden rijdt op de snelweg. Dan kun je ook een Ghia opsporen. Qua ruimte is de auto onovertroffen. Zijn er dan ook nadelen? Nou, nee, eigenlijk niet. Let bij vroegere exemplaren op roest en check uiteraard eventjes dit Autoblog aankoopadvies van de Ford Mondeo.

Opel Insignia Sports Tourer 1.8 Cosmo (A)

€ 7.650

2010

160.000 km

De degens tussen de Insignia en Mondeo kruisen elkaar weer eens. De twee zijn heel erg aan elkaar gewaagd. De Mondeo is een fijner rijdende auto met een breed repertoire als het gaat om comfort en dynamiek. De Opel Insignia is vooral comfortabel en capabel, niet echt inspirerend. Ook voelt de Insignia wat zwaarlijviger aan (omdat ‘ie dat ook is). De beste motor is eigenlijk de 1.8 viercilinder met 140 pk.

Dat is gewoon ‘een’ motor. Niet extreem sterk of zuinig, maar functioneel. Er is ook een 1.6, maar die moet er wel heel erg hard aan trekken. Ook is die 1.6 er maar in één uitvoering, terwijl de 1.8 er ook als Cosmo is geweest. In vergelijking met de Mondeo is de ambiance aan boord van de Opel iets beter voor elkaar. Ook voelt de auto iets hoogwaardiger aan. Nu is de Insignia in basis ook een modernere auto, dus heel vreemd is dat niet.

Skoda Superb Combi 1.4 TSI Ambition (3T)

€ 6.950

2011

185.000 km

Een van de meest verstandige auto’s in zijn klasse is de Skoda Superb. Het eerste dat opvalt: wat is ie ‘ie groot! Niet alleen voorin zit je prinsheerlijk, ook op de achterbank is er een enorme hoop ruimte voorhanden. Oh, en dan is de achterbak is serieus groot. Deze auto is functioneel tot en met. Waar ze bij Opel en Ford hun best erop hebben gedaan om er wat moois van te maken, is dat niet helemaal gelukt met de Superb. Natuurlijk, omdat er ook zoiets is als een Passat of A4 mag de Skoda niet te veel sjeu hebben. Wel even op letten: die motoren kunnen extreem slecht zijn en mits aanwezig is die DSG-automaat ook een potentiële bom.

Het is echter wel zo dat in de meeste gevallen de problemen al naar boven zijn gekomen. Dus of het is aangepakt, óf het probleem doet zich nog voor. Dat gezegd hebbende, die kleine 1.4 TSI is wel een fijn blokje met veel koppel en voldoende vermogen. Het verbruik op deellast is ook lekker. In theorie de meest verstandige keuze, maar sluit even de olieproblemen uit. Check hier in dit Autoblog Aankoopadvies over de Skoda Superb waar je op moet letten.

Renault Laguna Gran Tour 2.0 16v Collection (X91)

€ 6.450

2012

165.000 km

Eindelijk! Er stond een keer niet ‘FRANSE AUTO’S!’ bij de no-go. Zoek een late Renault Laguna op. Die scoren qua betrouwbaarheid namelijk verrassend goed. Wegens imago-schade met de tweede generatie Laguna had Renault zijn uiterste best gedaan op deze Laguna III. Ze hebben nauw met Nissan (partner van Renault) samengewerkt om van de Laguna een soort Japanse auto te maken.

En het lukte, want het aantal aandachtspunten in ons Autoblog Aankoopadvies van de Renault Laguna is verrassend kort. Om te rijden is het gewoon een prima Franse Break, dus lekker comfortabel zonder dat het week is. De value for money is ongekend, want een laat model in luxe uitvoering is gewoon mogelijk. In principe is de 2.0 prima, de 2.0T is dorstiger en heeft altijd een automaat. Enige nadeel: vind ze maar eens.

Mazda 6 Sportbreak 2.0 S-VT Business Plus (GH)

€ 7.450

2009

140.000 km

Je moet Japans kopen als je een ruime verstandige gezinsauto zoekt! Dat is inderdaad wat iedereen aanraadt en wij in principe ook (ware het niet dat 90% van de aanvragen ‘Aziatisch’ bij de no-go’s heeft staan). De Toyota Avensis konden we niet vinden in het budget, evenals de Subaru Legacy Wagon of de Honda Accord Sports Tourer. Ze zijn niet veel verkocht en het zijn typisch auto’s die gebruikt gewilder zijn dan nieuw. Dat resulteert in relatief hoge prijzen.

Deze Mazda is gelukkig iets populairder. De auto doet enigszins denken aan de Ford Mondeo en dat is ook logisch, beide staan op het zelfde platform. Ze delen ook wel wat aandachtspuntjes, want ook deze generatie Mazda 6 kan roesten. Zet ‘m dus eventjes op de brug om ‘m goed te kunnen inspecteren (nachecken mogen wij niet zeggen van onze hoofdredacteur). Het zijn uitstekend sturende en fijne auto’s.

Semi-Yolo: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 Distinctive (939B)

€ 7.860

2009

155.000 km

Als je toch een beetje emotie op wielen wil hebben, kijk dan eens naar een Alfa Romeo! Ja, het klinkt als een zeer onverstandige keuze. Ondergetekende heeft er eentje gehad en die was niet het toonbeeld van betrouwbaarheid. Dat was echter een pre-facelift model en dit is een faceliftmodel. Daarbij betreft het een 1.8 MPI (zelfde motor als in de Insignia in dit lijstje) en eentje met een lage kilometerstand.

De meeste issues (rotte dorpels en subframes) komen voor bij pre-facelift-modellen. Wel even letten of de bak goed schakelt, dat kan nog weleens een aandachtspuntje zijn (check in dit Alfa 159 Aankoopadvies de andere aandachtspuntjes) Net als de Insignia voelt ‘ie wat zwaarlijvig, zonder dat de 159 erg ruim is. Het is wel een auto waarbij je nog om kijkt als je ervan wegloopt. Mooi hè!

YOLO: BMW 523i Touring (E61)

€ 7.500 (particulier)

2007

155.000 km

Ja, een echte BMW. Waarom zou je nu moeten afzien als je minder duur wil rijden? Dat is echt niet altijd nodig. Je moet alleen niet elke dikke Duitser kiezen, maar zorgvuldig zoeken. In dit geval zouden wij zeggen, kijk eens naar een BMW 523i. Dan heb je een kleine zes-in-lijn, achterwielaandrijving en een automaat. Qua verbruik zal het ietsje meer zijn dan een Superb, maar een wereld van verschil is het echt niet.

Wel heb je met zo’n BMW 5 Serie een enorm fijn rijdende auto die in sommige gevallen goed in de opties zit. Onze tip: kijk naar een kaler ‘eerlijk’ exemplaar met weinig kilometers. Veel van die luxe opties gaan ook allemaal kapot. Het interieur van de E61 is niet het meest hoogwaardige van alle 5 Series, maar hey, in dit overzicht is het altijd dik voor elkaar. Een alternatief is de Mercedes-Benz E-Klasse Combi, die is nog ruimer, maar iets minder dynamisch. Check hier het BMW 5 Serie E60-aankoopadvies!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!