Britse media reageert heftig op column Jos Verstappen

Tja, dat is natuurlijk ook nieuws! Maar hebben de Britse Media een punt?

De Grand Prix van Monaco 2022 verliep behoorlijk goed voor Max Verstappen. Natuurlijk, het had beter gekund. Al met al is er weinig reden tot klagen. Hij is nog altijd de leider in het kampioenschap en liep alsnog een paar puntjes uit op de nummer 2, Charles Leclerc. Dat is eigenlijk een topuitslag voor een raceweekend waarbij het een beetje tegenzat. Zoals het cliché luidt: je moet ook scoren op de slechte races.

Jos Verstappen had er uiteraard zijn eigen mening over. Natuurlijk is zijn mening iets gekleurd, hij is immers de vader van Max Verstappen. Anderzijds heeft Jos veel Formule 1-ervaring en maakt hij de show van dichtbij mee.

In zijn column gaf Jos aan dat Red Bull wel iets meer had kunnen doen om hun leider in het kampioenschap in het zadel te helpen, want ‘nu veel alles op zijn plaats voor Pérez.’

Britse media reageert heftig

Enfin, bij Britse kwaliteitspublicatie The Race gingen ze er he-le-maal op los. Ze noemde de beweringen van Verstappen zeer gewaagd.

Ik denk dat Jos overal boos op is. De verlate start, de lampen die niet werkten, de rode vlaggen, de niet correcte Red Bull-strategie. Het laat vooral zien dat hij heel erg snel overkookt van emoties. Eigenlijk precies hetzelfde als zijn racestijl vroeger. The Race, Jos Verstappen-kenner

Oh, en deze is ook schitterend:

Wen er maar aan: Pérez doet mee om de wereldtitel! The Race, zeggen normaal gesproken ware dingen.

Wow, that escalated quickly! Nu gaat er weleens wat verloren in de vertaling en leest iedereen een artikel met een bepaalde vooringenomenheid. Niemand is objectief en nee: ook wij niet. Daarbij moeten we dus ook aantekenen dat er ook andere meningen waren in hun artikelen (die absoluut de moeite waard zijn voor de F1-liefhebber!)

Hebben ze een punt?

Maar dan stellen we de vraag nu aan jullie: had Red Bull dit beter aan kunnen pakken? Welke tactiek was er mogelijk? Verstappen eerder naar binnen halen voor intermediates? Of langer doorrijden op regenbanden en dan over op slicks? Het lijkt erop dat dit de meest veilige keuze was met de beste uitkomst voor Verstappen, Pérez en Red Bull gecombineerd.

En dan de tweede bewering: is Pérez echt een titelkandidaat? De Mexicaan staat maar 15 punten achter op dit moment, alhoewel Max een wedstrijd minder heeft uitgereden. Daarbij heeft Pérez één race gewonnen en Verstappen vier. De afgelopen races was Verstappen ook structureel sneller, terwijl Pérez uitstekend komt op een stratencircuit.

Enfin, laat het horen, in de comments! De column van Jos Verstappen kun je hier lezen!

