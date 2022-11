Ford F-150 Raptor wordt geen Hummer sloper

Bliksems…De Ford F-150 Raptor wordt geen sloper van de nieuwe GMC Hummer.

De nieuwe GMC Hummer doet veel stofwolken opvliegen. Joe Biden leek de elektrische moloch wel te kunnen waarderen, maar velen vinden het maar een potsierlijk ding. Een Hummer die goed is voor het milieu, dat bestaat natuurlijk niet in de ogen van natuurliefhebbers. En het bestaat dan ook niet in het echt, uiteraard. De GMC Hummer vreet zoveel stroom per gereden kilometer dat je er Lesotho een jaar op draaiende van zou kunnen houden.

Nog zo’n stoere pickup is de Ford F-150 Raptor. Deze is misschien net wat minder speciaal dan de GMC Hummer, maar nog steeds een geliefd model bij pickup-enthousiastelingen. Onlangs kreeg de nieuwste Raptor ook weer een dikke Vee Eight Motor onder de kap. Ford had deze inmiddels vervangen ten faveure van een geblazen 3.5 V6, maar dat kan er bij sommige klanten toch niet in.

Bij de introductie van de V8 waren ook technici aanwezig die uitlegden dat een elektrische Ford Raptor er voorlopig niet inzit. De F-150 op stroom zou simpelweg niet geschikt zijn door het zand te dansen, aldus de specialisten van Ford. Vanwege het gewicht zou ‘ie dan namelijk in het zand verdwijnen:

They (GMC Hummers) are good for a shot, but not something you would run at Baja. The combustion engine is the best tech to operate at full power in deep sand, bar none. The truck brings that engine to life. You can do things so rapidly. Carl Widmann, techneut bij Ford Motorsport

Waarvan akte. Op zich is het ook wel een cirkel is rond verhaal. Als die V8-en dan toch de opwarming van de aarde veroorzaken, is het wel handig dat je aardig vooruit komt in de steeds groter wordende woestijnen.