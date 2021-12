Komt de gaafste concept supercar er alsnog?

De Carbon Competition C120R wordt een nieuwe supercar met GM genen, wat doet denken aan een geweldig project van een aantal jaar geleden.

Als je denkt aan een exotische supercar, met de motor in het midden en een geweldige soundtrack, denk je waarschijnlijk aan Italiaans. Of heel misschien Duits of Brits. Amerikaans denk je misschien iets minder snel aan. Er zijn voorbeelden zat (Ford GT, Saleen S7 en dat soort werk) en dan rekenen we één van de mooiste voorbeelden niet mee omdat het bij een concept bleef. Dat is de Cadillac Cien.

Cadillac Cien

Deze concept uit 2002 was al direct goed nieuws en slecht nieuws. Slecht nieuws: hij zou never nooit in productie gaan en enkel dienen als jubileummodel. Goed nieuws: hij was en is adembenemend gaaf. Een 7.5 liter grote V12 zou voor 750 pk zorgen en dat allemaal verpakt in een koetswerk dat nu nog mooi is. De Cien komt uit 2002, bedenk dat even goed. Helaas bleef GM stug doorzetten dat het niks zou worden en dat is dan ook zo gebleven. Gelukkig hebben we de plaatjes nog.

Competition Carbon

We gaan even 20 jaar verder in de tijd, naar 2022. Naar het schijnt is er een Amerikaanse tuner die de Cien tot leven wil wekken. De Cien was immers een cadeautje van GM aan henzelf om 100 jaar Cadillac te vieren (cien betekent honderd in het Spaans), dus in 2022 is Cadillac precies 120 jaar oud. Het bedrijf Competition Carbon wil daarom een soort eigen supercar op de markt brengen die moet doen denken aan de Cadillac Cien.

C120R

Oké, het is niet precies een Cien. De Competition Carbon C120R, zoals ‘ie gaat heten, moet wel een beetje doen denken aan een Cadillac supercar. Wel een beetje gemoderniseerd, natuurlijk. De voorkant doet bijvoorbeeld denken aan de Cadillac Celestiq concept, die de toon zet voor de aankomende Cadillac-designtaal.

Aan de achterkant lijkt de Cien-inspiratie duidelijker: de verticale LEDs als achterlichten, bijvoorbeeld. Sowieso is de hoekige styling één grote hoedtik naar de Cien. Of het gelukt is, moet je zelf maar bepalen. Het heeft wel wat, al is het her en der ook wel aardig over de top (die vier uitlaten mogen bijvoorbeeld achterwege gelaten worden).

Corvette

Gaat het een compleet zelfgebouwde supercar worden? Nee, natuurlijk niet. De Competition Carbon C120R is onderhuids een Chevrolet Corvette (C8), de middenmotor GM ‘supercar’ die we wél kregen. In de daklijn en deuren kun je het nog zien, maar verder gaat het om een compleet op maat gemaakte bodykit. Het gaat nog om renders, maar met behulp van 3D-printen en SLA hars moet de C120R in 2022 het levenslicht zien.

Motorspecs van de Competition Carbon C120R zijn niet bekend, dus we gaan er maar vanuit dat ‘gewoon’ de motor van een Chevrolet Corvette wordt gebruikt. Gezien de extra koelgaten en andere ongein lijkt het wel logisch dat er iets meer pit in zit dan normaal. We gaan het zien!