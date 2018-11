Vrouwelijke technici castreren de goede oude trekhaak

Een schaamteloze misdaad.

Er zijn talloze dingen in het leven te noemen die bij vlagen niet werken zoals ze zouden moeten werken, zoals je WiFi verbinding (toch?), het openbaar vervoer en losgeslagen rechters. Het voordeel hiervan is dat mensen continu bezig zijn om ideeën te bedenken om dit soort zaken beter te maken. Hoewel het uit de praktijk niet altijd blijkt, zou je zeggen dat het hierdoor uiteindelijk wel een keer goed moet komen. Over een jaar of vijftig ofzo, of misschien honderd.

Bij producten en dingen die ‘gewoon goed werken’, heb je dat laatste helemaal niet. Aan de ene kant hoeft dat ook niet, zou je kunnen zeggen. Immers, if it ain’t broke don’t try to fix it. Maar hierin schuilt wel een valkuil: wat als het allemaal nog beter zou kunnen, maar niemand de noodzaak voelt daarover na te denken. Zo boeken wij geen vooruitgang als mensheid!

Een van de zaken die in de laatste categorie valt, is de trekhaak. Het ding is sinds 1932 feitelijk niet veranderd. Het is dan ook een even simpel als effectief stukje techniek, dat je in staat stelt zware dingen achter je auto aan te slepen. Oké, er gebeurt natuurlijk weleens een ongelukje mee. Zo kwam ik laatst op de snelweg nog een losgeslagen rechter aanhanger tegen. Maar meestal ligt daar menselijk falen aan ten grondslag en is het niet de schuld van de trekhaak zelf.

Toch blijkt uit een onderzoek van techbedrijf Semcon dat sommige mensen de trekhaak niet zo foolproof en vertrouwd vinden als je zou denken. Deze categorie mensen bestaat voor het grootste deel uit een apart soort mensen, die ook wel vrouwen genoemd worden. Om wat te doen aan dit schrijnende issue heeft Semcon een team van vrouwen verzameld, die het fenomeen ‘trekhaak’ in een volledig nieuwe jas hebben gegoten.

Met de Automatic Trailer Connection wordt het wormvormige aanhangsel dat we kennen vervangen door een schede, een ontwikkeling die geheel past in het tijdsbeeld. Via een ingenieus systeem kan je het object dat je wil trekken hier vervolgens geheel automatisch in laten schuiven. Een en ander wordt in beeld gebracht in onderstaande video:

HEET?