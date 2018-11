Uitslag Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2018

Big Will is van de grid verdwenen, dus gas op die lolly.

Het is zover, een bitterzoet moment, op de kalender van 2018 staat vandaag de laatste Grand Prix van het jaar. Het racefeestje in de schemering van Abu Dhabi gaat eigenlijk om des keizers baard, want Lewis Hamilton en Mercedes zijn al kampioen. Het gaat dus puur om de eer van de dag en om Fernando Alonso, die mogelijk zijn laatste F1 race ooit rijdt.

Hoewel Mercedes-honcho Toto Wolff deze week aangaf dat hij het liefst Goose ziet winnen dit weekend, pakte Hamilton gisteren gewoon weer de pole position. Zijn wingman staat, precies zoals het hoort, wel tweede op de grid. Ferrari en Red Bull kwamen als je de tijden bekijkt nog redelijk in de buurt in Q3, maar gevoelsmatig was de dominantie van Mercedes nooit in gevaar.

Een opvallend feitje in de kwalificatie (verslag) is dat Max Verstappen er dit keer niet aan te pas kwam ten opzichte van teamgenoot Ricciardo én in Q2 de hypersofts nodig had om de laatste sessie te halen. MV33 gaf de schuld aan het bandentemperatuurmanagement van zijn team. Hoe dan ook start de Nederlander vandaag als zesde. Interessant om in de gaten te houden: van de top-6 is hij de enige die de hypers onder zijn auto heeft zitten, de rest staat op de hardere ultra’s.

Start

Het laatste bandenfeitje deed ons natuurlijk hopen dat Max aan het begin van de race meteen als een mes door de Mercedes-Ferrari boter zou snijden, zoals hij ook deed in Brazilië. Maar helaas, Max Emilian beleeft een horrorstart en zakt terug in het middenveld. Ook teamgenoot Ricciardo heeft geen geweldige eerste ronde, hij wordt verschalkt door toekomstig Ferrari coureur Charles Leclerc. De top-4 blijft ongewijzigd, een tikje saai dus eigenlijk.

Dan zien we echter opeens Hulkenberg een paar flikflaks maken over de baan in zijn gele Renault. De auto eindigt op op zijn kop in de bandenstapels. De herhaling wijst uit dat Grosjean bij de actie betrokken is. Het incident lijkt een beetje op dat tussen Verstappen en Ocon in Brazilië, zij het op lagere snelheid. Hulkenberg wordt op de radio gevraagd of hij oké is, maar dat lijkt wel snor te zitten. De ruw gebekte Germaan gooit er eerst een paar scheldwoorden uit en exclameert daarna dat hij ‘als een koe in de auto hangt’. Nico lijkt zichzelf niet uit zijn benarde situatie te kunnen bevrijden, wat ongetwijfeld koren op de molen zal zijn voor diegenen die het HALO-debat nieuw leven in willen blazen. Een safetycar wordt de baan ingestuurd om een en ander op te ruimen.

Als de race weer vrijgegeven wordt zien we een paar heerlijke gevechten ontstaan tussen -jawel- Max Verstappen en Esteban Ocon. Na zijn matige start heeft Max wat werk te verzetten om de aansluiting met zijn teamgenootje weer te vinden. De Red Bull is veel sneller door de bochten, maar met dank aan het lange rechte stuk kan Ocon een paar keer counteren. Max neemt alle risico’s en Esteban kiest uiteindelijk eieren voor zijn geld. Wat mij betreft had de Fransman dit keer wel wat harder mogen verdedigen, met het oog op de amusementswaarde.

De actie gaat verder in ronde zeven, als nummer zeven stilvalt op het rechte stuk. Kimi Raikkonen beleeft dus geen plezier aan zijn laatste race voor Ferrari op het circuit waar hij ooit won voor Lotus. De rode Fezza staat een beetje koddig geparkeerd in de buurt van start-finish, waardoor een tweede safteycar even logisch lijkt. De wedstrijdleiding besluit het echter op te lossen met een VSC. Een aantal coureurs grijpen dit aan om een pitstop te maken, waaronder raceleider Lewis Hamilton. Is dit de manier waarop team zilver Bottas het voordeel verschaft zoals eerder dit jaar vaak andersom het geval was?

Mid Race

Extreem puik lijkt de strategie in eerste instantie in ieder geval niet te werken voor HAM, want weer terug op de baan wordt hij ingehaald door Max. Dat gezegd hebbende: als Vettel in ronde 16 zijn eerste stop maakt en weer terugkomt op de baan, blijkt dat zijn achterstand op Hamilton ongeveer 15 seconden bedraagt. Geen klein bier. Ook de undercut op Bottas lukt niet voor Vettel, mede doordat hij een ietwat trage pitstop meemaakt. Bottas komt een ronde later binnen en blijft de Duitser vrij makkelijk voor. Weer een ronde later doet Verstappen zijn hypers van de hand, dus nog net wat láter dan Ferrari en Mercedes reeds klaar waren met hun hardere ultra’s.

Dat Red Bull de bandenslijtage inmiddels goed onder de knie heeft laat ook Max’ teamgenoot Ricciardo zien. Hij gaat inmiddels redelijk soeverein aan de leiding van de race en heeft daarnaast mogelijk nog een extra troef in handen. Het team van Mercedes meldt Bottas namelijk dat er regen in de lucht hangt. Jawel, regen in de woestijn! Eerlijk gezegd ben ik niet direct overtuigd, we kennen het team van Mercedes inmiddels namelijk een beetje. Als ze een race ‘in handen’ hebben plegen ze de zaken niet zelden wat ‘spannender’ te maken met verontruste meldingen vanaf de pitmuur. Maar dan heeft het team van Sauber het opeens ook over wat vocht en zowaar zien we vanuit sommige camerabeelden zachte druppels afdalen uit de hemel. Als dat nou even doorzet en iedereen naar intermediates moet, krijgt Ricciardo een ‘gratis’ pitstop in de schoot geworpen.

Zover komt het echter niet, want zoals bij vrijwel iedere race dit jaar zet de regen niet door. Zodoende maakt Ricciardo zijn stop in ronde 34 en valt hij terug tot de vijfde plaats, op een seconde of zeven van Verstappen, die op zijn beurt in de buurt van Vettel en Bottas zit. De Duitser verschalkt daarbij de Fin in de 35ste ronde en zo hebben we nu toch best een interessante situatie te pakken. Hamilton leidt namelijk de race met een seconde of zeven voorsprong op Vettel, Bottas en Verstappen maar HAM’s banden zijn 26 ronden oud, terwijl die van zijn directe achtervolgers een kleine tien ronden jonger zijn. Het achtervolgende trio wordt daarbij met rasse schreden bijgehaald door Ricciardo op zijn nog versere rubber.

Als Daniel daadwerkelijk in de spiegels van Verstappen verschijnt, weet MV33 hoe laat het is. Hij moet nu Bottas voorbij, anders komt er onherroepelijk een call vanaf de pitmuur om Ricciardo voorbij te laten. De Ozzie lijkt namelijk een realistische kans te maken op de zege. Verstappen pakt de handschoen op en kruipt met behulp van de DRS in de staart van de Mercedes op het rechte stuk. Echter laat de Mercedes-tor achterin de W09 zich niet kennen. Max komt niet langszij.

Op het tweede rechte stuk lukt dat laatste alsnog, maar genoeg om ook vóórbij Bottas te glippen is het niet. Nu gooit VER zijn racecraft in de strijd. Hij wijkt helemaal uit naar de buitenkant van de baan, terwijl BOT de binnenkant verdedigt. Max kan hierdoor een scherpere hoek maken om de eerste bocht van de links-rechts-links combinatie te nemen. Hij kruist achterlangs Bottas en prikt zijn RB14 in de rechterbocht naast Bottas’ bolide. Afhankelijk van welke nationaliteit je hebt is de move ietwat te opportunisisch of briljant, maar wij neigen naar het laatste. Niet veel later gaat ook Ricciardo voorbij aan Bottas, die daarna de pit induikt voor een nieuwe set banden. Gewaagde uitspraak: Bottas gaat ook de laatste race van het jaar niet winnen.





Finish

Sprekende over laatste races: op Ricciardo na beleven eigenlijk alle coureurs die linksom of rechtsom afscheid nemen van hun team (of de sport) een magere race. Kimi was zoals gezegd al snel klaar, Ericsson is uitgevallen met technische malheur en in een bestek van enkele ronden vallen nu ook Gasly en Ocon uit met rokende motoren. Alonso, Hartley, Stroll, Vandoorne en Sirotkin rijden weliswaar nog rond, maar doen dat op de laatste vijf plaatsen in de race. Richting het eind van de race wordt Alonso nog even aangespoord een extra puntje te halen, maar de Spanjaard lijkt het allemaal wel best te vinden. Tenzij de wenkbrauw nog een LL Cool Jësque comeback maakt weet hij dat zijn F1 carrière niet meer gedefinieerd zal worden door deze laatste drie rondjes in de zandbak. Vooral niet als ‘Nando zelfs nog even naast de baan schiet.

Vooraan het veld gaat de race en daarmee het seizoen ondertussen als een nachtkaars uit. Wel op de enige passende wijze overigens: Lewis Hamilton wint, voor Vettel en Verstappen. Dat was ook wel zo’n beetje het verhaal van het jaar. Vettel zal hiermee waarschijnlijk het meest ongelukkig zijn en zichzelf op een stil momentje misschien nog eens achter de oren krabben. Door net wat minder foutjes te maken had hij misschien zelf zijn vijfde titel kunnen bijschrijven. Maar goed, daarvoor is het nu te laat. We hopen dat het volgend jaar wederom spannend zal zijn tussen deze drie rauwdouwers. En als anderen zich in die strijd willen mengen, dan is dat natuurlijk helemaal mooi. Is het al maart 2019?



De volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Vettel

3. Verstappen

4. Ricciardo

5. Bottas

6. Sainz

7. Leclerc

8. Perez

9. Grosjean

10. Magnussen

11. Alonso

12. Hartley

13. Stroll

14. Vandoorne

15. Hartley

DNF

Gasly

Ocon

Ericsson

Raikkonen

Hulkenberg