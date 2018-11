Zoon van rallyheld steekt Max Verstappen veer in achterwerk

Nog meer complimenten voor Max.

Hoewel er nog wel wat getest wordt komende week in Abu Dhabi (raceverslag), is het F1 seizoen van dit jaar in principe vanmiddag teneinde gekomen. Zodoende kunnen we officieel de balans opmaken en vooruit kijken naar de toekomst. Traditioneel zullen we dat voor wat betreft het seizoen van 2019 weer in detail doen met onze vooruitblik begin januari. Naar verluidt hebben we al een afspraak staan met een waarzegster!

Tom Blomqvist, zoon van Stig, keek reeds voor de race van vandaag nog wat verder naar de toekomst in gesprek met de Evening Standard. Hij denkt dat Max de F1 de komende jaren zal domineren.

Tom heeft recht van spreken, daar hij in 2014 als tweede eindigde in het F3 kampioenschap. Waarom is dat relevant dan? Wel, Ocon was dat jaar eerste en Verstappen derde. De Brit die dit jaar wat Formule E en endurance deed heeft dus ervaring uit eerste hand met Ocon, maar vooral ook met Verstappen. Op basis daarvan denkt hij dat het akkefietje tussen Max en Esteban in Brazilië vooral lag aan Ocon, die naar zijn inschatting Max heeft ‘opgenaaid’. Maar belangrijker: volgens Blomqvist junior staat het vast dat Max de nieuwe held van de F1 wordt. Als onderbouwing hiervoor rakelt Blomqvist wat leuke anekdotes uit het verleden op, zoals die over de eerste keer dat de Nederlander zijn aandacht opeiste met een actie op de baan:

I tried to pass him when we were side by side going into the second corner at Hockenheim. In my mind, he wasn’t braking later than me. I braked pretty late, but he was even later and he just cleared out the guys in front of us. His race was over, but he got my attention. It seemed like he’d rather crash than get overtaken. This was one of his first races out of karting and, even then, the guy was on another planet.

Tom denkt dat Max’ kracht niet alleen zijn talent zelf is, maar ook zijn rotsvaste vertrouwen in zijn eigen talent:

He’s so confident in himself. He knows in his mind that he’s not just the best driver on the grid, but the best by a long way. I’m pretty sure right now he’ll think he’s better than Lewis Hamilton.

De eindconclusie is dan ook logisch:

For me, he’s the next world champion after Lewis, the guy that’s going to dominate the sport in the way that Lewis and Sebastian Vettel have. I’ve never seen anyone do what he did when he came into F3. He really is a once-in-a-lifetime talent.

Waarvan akte.