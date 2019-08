GP van België 2019: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs, plus de aanvangstijden van de GP van België dit weekend!

Eindelijk! Er is weer Formule 1 dit weekend! Yes! Dat is tenminste lekker wakker worden. Het F1-circus begint meteen met een toprace, namelijk de Grand Prix van België. De afgelopen paar races vóór het F1-reces leek het erop dat Red Bull wat had gewonnen aan snelheid. Van de laatste vier races werden de GP van Duitsland en de GP van Oostenrijk gewonnen door Max Verstappen.

Sterker nog, Verstappen en Red Bull doen het uitstekend, tijdens de GP van Groot-Brittannië reed hij naar een podiumplek en op de Hungaroring pakte de Nederland zijn eerste Pole Position en eindigde hij als tweede. Natuurlijk is het niet voldoende om de wereldtitel dit jaar binnen te slepen, maar de laatste 10 races beloven een stuk spannender te gaan worden dan de eerste 10. Om af te trappen met de GP van België.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van België 2019?

Vrijdag 30 augustus 2019:

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

15:10 – 17:10 | Race

GP België

De Grand Prix van België gaat al een tijdje mee. De eerste race werd gereden in 1921. Dat was op het oude circuit van Spa Francorchamps, dat toen nog bijna veertien en een halve kilometer lang was. Net als de Nordschleife van de Nürburgring zijn er vele hoogteverschillen en racen de heren dwars door de bossen. Een ander dingetje dat Spa-Franchorchamps deelt met de Nordschleife zijn de weersomstandigheden. Het kan zo maar zijn dat een gedeelte kurkdroog is en dat het een paar bochten verder met bakken uit de hemel komt zetten.

Ondanks dat de GP van België begon op Spa-Franchorchamps en die baan nog steeds gebruikt wordt, zijn er ook andere circuits die de GP van België mochten organiseren. In 1973, 1975 t/m 1982 en 1984 werden de races verreden op het circuit van Zolder. In 1972 en 1974 bezocht het F1-circus het circuit van Nivelles. Nivelles was een uiterst matig baantje, dus gelukkig kwam Spa-Francorchamps op de kalender van 1985. Sindsdien is de GP van België altijd gereden op Spa. Dat wil niet zeggen dat de race elk jaar gehouden werd. In 2003 en 2006 werd de GP namelijk overgeslagen. Power play van Bernie Ecclestone, want ze hadden hun zaken niet op orde.

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van België?

Dat was uiteraard Lewis Hamilton. Hij reed een tijd van 1:58.179. Die tijd werd neergezet in uiterst natte condities. Vandaar dat Ocon van de derde positie mocht vertrekken.

Wie reed er in 2018 de snelste ronde tijdens de GP van België?

Valtteri Bottas met een tijd van 1:46.286. Dat deed hij tijdens de 32e ronde. Het is tevens het ronderecord op deze baan.

Hoe zag het podium van de Grand Prix van België eruit in 2018?

1. Sebastian Vettel

2. Lewis Hamilton

3. Max Verstappen

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van België 2019?

Sinds de Grand Prix van Oostenrijk heeft de Red Bull RB15 een iets gewijzigde voorvleugel en durfde Honda de teugels iets te laten vieren. Dat in combinatie met een uiterst alerte Verstappen zorgde voor goede resultaten. Je zou kunnen denken dat hij op zijn thuiscircuit (zijn kribbe ligt dichter bij Spa dan bij Zandvoort…) dus goed gaat scoren. Als het gaat regenen, dan heeft Verstappen zeker een kans.

Maar blijft het droog, dan zullen Ferrari en Mercedes betere papieren hebben. Spa is een baan waar motorvermogen nog écht van belang is. Er zijn vele rechte stukken, met name het rechte stuk na Eau Rouge is erg lang. Honda heeft wel wat power-upgrades in de planning staan, maar die komen pas later in het seizoen. Een podiumplaats scoren zou een topprestatie zijn.

Waar kan ik de GP van België 2019 volgen?

Er zijn verscheidene manieren om de Grand Prix te volgen. Het makkelijkste is als je Ziggo hebt. Dan kun je thuis gewoon inschakelen op kanaal 14 en de race live volgen. De goed geïnformeerde en sympathieke Rick Winkelman doet verslag bij de eerste en tweede vrije trainingen. De aanstekelijk enthousiaste Olav Mol doet de derde vrije training, kwalificatie en uiteraard de race. Jack Plooij mag ook geluid maken. Heb je geen Ziggo, dan is het alsnog mogelijk om online te kijken. Je kan een race ‘kopen’ voor 3,99 euro. Houd er wel rekening mee dat het toestel waarmee je de betaling doet, ook het toestel is waarop je de race (moet) kijken. Als je niet kunt casten naar je AppleTV of Chromecast, is dat wel handig om te weten. Via je laptop kun je een HDMI-kabeltje pluggen en klaar is Kees.

Andere opties zijn er ook. Je kan een officieel F1TV abonnement kopen. Deze kost een lieve duit, zo’n 60 euro. Daarvoor kun je wel een jaar lang kijken. Niet het seizoen, maar een jaar. Dus als je ‘m nu afsluit, kun je er tot volgend jaar augustus gebruik van maken. We gaan er nog een keer uitgebreid verslag van doen, maar het wordt telkens beter. Er zijn nog zeker wel wat schoonheidsfoutjes, maar de keuze en hoeveelheid content waar je toegang tot hebt is uitstekend voor elkaar.

De derde optie is RTL. De meeste mensen hebben deze Duitse zender in het pakket zitten. De race wordt in zijn geheel uitgezonden. De voorbereidingen met Nico Rosberg kunnen als pijnlijk worden ervaren. De race zelf wordt uitstekend verslagen. Wel jammer is dat de reclameblokken soms gewoonweg te lang zijn. Uiteraard is dat logisch, want daardoor kunnen ze het gratis aanbieden. De laatste optie is om een stream op te zoeken op het wereldwijde web. Deze variëren van heel behoorlijk tot uiterst matig. Met name de stabiliteit is vaak een uitdaging. Ook moet je door een hoeveelheid twijfelachtige reclames heen.

Wat is de weersvoorspelling van de GP van België 2019?

Helaas, er staat geen regen op de planning. Morgen is licht bewolkt en 23 graden. Zaterdag is het zonnig en behoorlijk warm: 28 graden. Zondag echter komt de bewolking weer terug en daalt de temperatuur naar 18 graden. Dit is echter de voorspelling, het zal niet de eerste keer zijn dat Spa een verrassing in petto heeft, maar reken er in elk geval niet op.

Wat is de Autoblog voorspelling voor de GP van België?

Elke race zullen de heren van Autoblog in de vorm van Casper en Wouter de race voorspellen. Uiteraard komen we met de nabeschouwing van de race terug op hun voorspellingen!

Wouter:

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Bottas

Laten we beginnen met Albons verrassende vierde plek. Althans ik hoop van harte dat dat gaat gebeuren, om nog meer spanning in de races te krijgen en onze Max nog verder te pushen! Tijdens de kwalificatie wordt het warm en tijdens de race een stukje koeler. Of het veel effect gaat hebben op de ranking valt te bezien na de zomerstop, maar verrassingen zijn niet uit te sluiten. De top 3 wordt dat niet.

Casper:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Verstappen