Dit Fordje heeft 600 pk per achterwiel

Knappe jongen die 10.000 km met een setje achterbanden kan doen.

Vermogen. Ondanks dat het slechts één van de facetten is die een auto geweldig kunnen maken, is het een van de meest tot de verbeelding sprekende. Meer vermogen betekent immers dat je auto beter en sneller kan accelereren. Dat zorgt ervoor dat je je als mens geslaagder voelt dan de mensen die niet zo snel kunnen versnellen. Kortom, wil je je een beter mens voelen, kap dan even met het doneren aan goede doelen en maak je auto nog sneller dan dat deze al is.

In het geval van de Ford Mustang Shelby GT500 zullen r weinig mensen zijn die met droge ogen zullen beweren dat ‘ie eigenlijk meer vermogen nodig heeft. Drie keer raden wat de Texanen van Hennessey hebben gedaan… Juist, ze hebben de spiksplinternieuwe Shelby GT500 een enorme krachtinjectie gegeven. Dat is een auto die al relatief veel vermogen heeft. Met 760 pk heeft de Mustang 110 pk meer dan de supercar van The Blue Oval, de Ford GT.

Voor de Mustang GT500 heeft Hennessey drie pakketjes in de aanbieding. De eerste is de ‘Venom 850’, die geheel toevallig 850 pk levert. Het koppel bedraagt dan 983 Nm. In principe is dat al veel te veel om goed op de weg te krijgen, maar meer is mogelijk als je gaat voor de ‘Venom 1000’-kit, die een mooie ronde 1.000 pk levert. Het koppel van de Venom 1000 is 1.152 Nm. Mocht je denken dat het heel erg weinig is of veel aandelen in GoodYear hebben, is er gelukkig de Venom 1200. Deze levert bij 7.000 toeren namelijk 1.200 pk. Qua Newtonmeters zit je ook goed, want er zijn er namelijk 1.356 stuks!

Voor die Venom 1200 conversie haalt Hennessey wel alles uit de kast, zoals twee turbo’s, verbeterd brandstofsysteem, sterkere zuigers, roestvrij stalen uitlaatsysteem, grotere intercooler en nog wat modificaties, met name om ervoor te zorgen dat de auto het vermogen aankan. Hennessey is qua uiterlijke verfraaiing heel terughoudend te werk gegaan. Ze concentreren zich met name op de techniek. Daar hebben ze vertrouwen in, want je krijgt 12 maanden en 12.000 mijl garantie op de tuning.