Accijnsverlaging blijkt dode mus

Op 1 april ging de accijnsverlaging op benzine en diesel in. Iedereen blij! Maar twee maanden later blijkt dat we zijn blij gemaakt met een dode mus.

Er ging 17 cent van de benzineaccijns af en 11 cent van de diesel. LPG werd 4 cent goedkoper. De olieprijs zakte in april in eerste instantie ook nog wat in, dus het gevoel was goed. Alleen nu zit vooral de benzineprijs weer stevig in de lift. De landelijke adviesprijs is vandaag 2,366 euro, dat is nog niet de 2,50 van begin april, maar als je die 17 cent er weer bij optellen zit je dus mooi boven de top van toen. En aan de stijging lijkt nog geen eind te komen.

Oorlog

Komt allemaal door dat gekkie in het Kremlin met zijn expansiedrang hoor je dan bij het koffieapparaat. Klopt gedeeltelijk. De onzekerheid rondom zijn speciale militaire oorlog in Oekraïne en de sancties die het Westen op heeft gelegd aan Vladimir Putler Rusland stuwen de olieprijs. Die staat al weer op zo’n 115 dollar per vat. En dat is niet laag.

Niet laag en in dollars. Onder andere door de sancties staat de Euro ook onder druk. Het is oorlog in Europa, er is flinke inflatie en de energieprijzen knallen door het plafond. De dollar staat veel sterker dan de Euro en de koers stijgt dus. Dan wordt de olie ook duurder. En heb je die olie binnen, dan moet je er nog brandstof van maken. Met de gestegen transportkosten en energieprijzen is dat proces ook duurder geworden

Accijnsverlaging Duitsland

Er is ook goed nieuws! Vanaf 1 juni is het de beurt aan een accijnsverlaging op benzine in Duitsland. Niet op zijn zuinig Hollands met 17 cent, maar gewoon hoppa met 35 cent in één keer. Geldt vooralsnog voor drie maanden, maar het betekent wel een forse daling van de benzineprijs. Nu is de benzine in Duitsland al zo’n 4 procent goedkoper, maar dat verschil wordt dus flink groter.

Dat wordt rekenen dus. Ga je nu in Duitsland tanken dan scheelt dat op een tank van 50 liter 4,55 euro. Rijdt je auto 1 op 15 dan is het tot 29 kilometer heen en weer goedkoper om in Duitsland te gaan tanken. In België scheelt het op dit moment 11,10 op een tank van 50 liter, dan is een retourtje tankstation tot 70 kilometer al voordeliger.

Rekenen

Vanaf woensdag wordt dat sommetje dus nog voordeliger voor Duitsland. De prijs van een liter E10 ligt nu al 8 cent lager en met de 35 cent accijnsverlaging daarbij opgeteld ga je over de 40 cent verschil heen. Dat wordt de zakjapanner erbij pakken en rekenen of je qua afstand dichter bij België of bij Duitsland woont en wat dan het meest voordelig is.

De grootste dode mus in dit verhaal is natuurlijk de pomphouder in de grensstreek. Nou ja grensstreek, met deze prijsverschillen is die grensstreek een flinke zone geworden…