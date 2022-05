Ford Focus 2022 facelift – rijtest en video

Ford introduceert een vernieuwde Focus, Tijd voor een rijtest. Heeft de Ford Focus genoeg in huis om hem nog een paar jaar actueel te houden?

Geen PHEV of BEV

‘Wie veel waarde hecht aan sturen, moet een Focus nemen.’ Hoe vaak hebben we dat op de redactie al gehoord. Maar geldt dat anno 2022 nog steeds? Van echte elektrificatie is nog geen sprake. Ford spreekt wel over ‘Hybrid’, maar echt hybride is dat niet. Er is hier sprake van mild-hybride technologie. Een volwaardige hybride, plug-in hybride of elektrische Focus bestaat niet.

Wel in de toekomst

Nog niet, want dat gaat in de toekomst ongetwijfeld gebeuren. Waarom we dat zo stellig zeggen? Simpel: vanaf 2026 krijgt elke Ford een volledig elektrische of plug-in hybride-aandrijflijn. In 2030 – slechts vier jaar later – biedt Ford alleen nog volledig elektrische personenauto’s in Europa aan.

Ford Focus EcoBoost Hybrid

Ook de Focus gaat er dus aan geloven, maar nu nog niet. De komende jaren staat de Focus alleen met mild-hybride aandrijflijn (MHEV) in de showroom, of met een conventionele turbodiesel en turbobenzinemotor. Bij de huidige MHEV-techniek wordt de standaard dynamo van de 1.0 EcoBoost benzinemotor vervangen door een riemaangedreven geïntegreerde starter/generator (BISG). Die slaat in een 48-volt lithium-ion luchtgekoeld batterijpakket de energie op die normaal gesproken bij het remmen en uitrollen verloren gaat.

Batterij geplaatst onder voorstoel bijrijder

Deze 48-volt batterij is onder de voorstoel van de passagier voorin geplaatst. Het BISG-systeem gebruikt de opgeslagen energie voor ondersteuning van de benzinemotor, zowel tijdens normaal rijden als accelereren. Het systeem kan dan tot 24 Nm extra koppel leveren Ook voorziet de BISG de elektrische uitrusting van de auto van stroom.

Voortaan ook met automaat

De 1.0 EcoBoost met mild-hybride techniek is nu niet alleen met handgeschakelde zesbak leverbaar, maar ook een zeventraps PowerShift-automaat. Een echt sportieve keuze is dat niet. Deze automaat met dubbele koppeling heeft namelijk geen manuele stand. Dat vinden we dan weer jammer van Ford; een merk dat sportief rijden toch hoog in het vaandel heeft staan.

Je voelt het wel

Die milde vorm van ondersteuning merk je overigens wel op tijdens het rijden. Je voelt vooral bij lagere toerentallen dat het systeem de driecilinder benzinemotor een extra zetje in de rug geeft. En tijdens afremmen voel je dat de Focus afremt op de elektromotor om energie terug te winnen, maar alleen als de batterij daar behoefte aan heeft. Is de batterij vol, dan schakelt het regeneratieve systeem zich vanzelf uit.

Lange verzetten

De handgeschakelde zesbak heeft in combinatie met de 155 pk sterke MHEV-aandrijflijn ontzettend lange verzetten. Zelden hebben wij de vijfde of zesde versnelling gebruikt. Dat komt niet alleen omdat het een vrij stille motor is en je dus weinig meekrijgt van een hoger toerental, maar ook omdat je zelfs bij snelheden van 90 km/u niet de behoefte voelt om op te schakelen, omdat de driecilinder nog relatief weinig toeren maakt.

Kenmerken vernieuwde Ford Focus

Maar goed, even los van die techniek: een vernieuwde Ford Focus herkennen is niet heel moeilijk. We zien een verhoogde motorkap, een grotere grille waarbij in het midden een blauw Ford-ovaal is geplaatst en slankere LED-koplampen met geïntegreerde mistverlichting. Standaard levert Ford LED-koplampen met Automatic High Beam Control en Manoeuvring Light dat op lage snelheid voor een bredere lichtstraal zorgt. De optionele Dynamic Matrix LED-koplampen maken gebruik van een camera om de lichtpatronen en lichtsterkte aan te passen aan de weers- en wegomstandigheden, of andere weggebruikers.

Ook de LED-achterlichten hebben een nieuw design met een donker middendeel en een opvallend lichtpatroon. Ford heeft verder de bumpers aangepast. Er zijn in totaal vijf nieuwe velgdesigns. Bovendien is er een nieuwe carrosseriekleur: Mean Green. Alleen die kleur is voorbehouden aan de Focus ST.

Interieur Ford Focus 2022

En in het interieur? Wat is daar aangepast? Kijk om te beginnen even naar het centrale deel van de middenconsole. Deze heeft flink minder fysieke bedieningsknoppen. Vanaf de uitvoering Titanium krijg je ook een extra breed beeldscherm. Elke uitvoering is tot slot voorzien van nieuwe bekledingen en afwerkingsdetails.

Ford levert de Focus als vijfdeurs hatchback en als Wagon. De instelbare laadvloer van de bagageruimte heeft nu een centraal scharnierpunt, waardoor deze is op te klappen in een hoek van negentig graden om de bagageruimte te verdelen in twee afzonderlijke compartimenten. Ook nieuw is de ‘natte zone’ met een gecoat, eenvoudig te reinigen oppervlak, in de ruimte onder de laadvloer. Handig voor het opbergen van natte kleding of modderige schoenen.

13,2-inch touchscreen

Je hebt het zojuist al even gelezen: een extra breed beeldscherm. Dat is wel een fijne update voor het interieur. Het gaat hier om een 13,2-inch touchscreen met Ford Sync 4-software. Standaard krijg je overigens een 8-inch touchscreen. Het 13,2-inch systeem heeft connected navigatie met actuele en voorspellende verkeersinformatie via TomTom, waarbij de technologie van Garmin via de cloud helpt om de meest efficiënte routes te bepalen. Sync 4 blijft altijd actueel door de draadloze Ford Power-Up software-updates.

Uiteraard is er ook ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. Dat is fijn om te hebben, want soms geeft het navigatiesysteem wat onduidelijke instructies. Google Maps gebruiken via Apple CarPlay of Android Auto is dan geen straf. Nog een puntje van kritiek: soms heeft het infotainmentsysteem wat bedenktijd nodig, bijvoorbeeld met het terugkeren naar het hoofdscherm. Een iets snellere chip en processor was welkom geweest.

Focus op diverse uitvoeringen

Ford levert de Focus als Titanium, sportieve ST-Line, Active met grotere bodemvrijheid, de luxere Vignale of de 280 pk sterke ST. Afhankelijk van de uitvoering heeft een Focus ook een 12,3-inch Digital Cockpit, een achteruitrijcamera, sfeerverlichting, een draadloze smartphonelader, omgevingsverlichting in de buitenspiegels, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en meer. Kortom: aardig compleet dus.

Prijzen Ford Focus 2022

Benzine:

1.0 EcoBoost mild-hybrid 125 pk man6: 30.875 euro

1.0 EcoBoost mild-hybrid 125 pk automaat: 33.375 euro

1.0 EcoBoost mild-hybrid 155 pk man6: 32.375 euro

1.0 EcoBoost mild-hybrid 155 pk automaat: 35.825 euro

2.3 EcoBoost ST 280 pk: 56.595 euro

Diesel:

1.5 EcoBlue automaat 120 pk: 36.570 euro

Conclusie

Een subtiele facelift dus voor de Ford Focus. Op motorisch vlak is er geen groot nieuws te melden. Aan de buitenkant zijn de aanpassingen beperkt gebleven. Het interieur onderging dankzij het forse touchscreen wel een flinke metamorfose. Voor de komende jaren moet dat genoeg zijn om interessant te blijven in dit segment, ook al ontbreekt PHEV- of hybridetechniek. In Nederland zijn die technieken niet heel relevant meer omdat de fiscale prikkels nagenoeg zijn verdwenen. Het wachten is dus op een 100 procent elektrische Focus met een degelijke actieradius. Als die net zo lekker stuurt als deze generatie Focus, dan zit Ford gebakken.