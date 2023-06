VT1 GP Spanje: Nyck de Vries bijna de snelste in Spanje!

VT1 van de GP Spanje! Max doet het hier altijd goed, ook dit jaar? Of is Nyck deze keer de vliegende Hollander? Lees het hier!

Weten jullie het nog? In 2016 zat Max Verstappen koud in de Red Bull en hij won meteen de Grand Prix van Spanje. Vorig jaar won hij hier ook, Perez had de snelste ronde. Hoe doen de Red Bulls het deze keer?

VT1 GP Spanje

De vrije training begint rustig. Het is droog en er komen wolken aan, maar nattigheid gaat er tijdens deze VT1 niet komen.

Veel meer ruimte hier natuurlijk dan in Monaco vorige week, dus minder druk op de baan. Max en Checo rijden eigenlijk meteen al de snelste rondes en staan vanaf het begin van de eerste vrije training op plek 1 en 2. Het gat met de rest is meteen behoorlijk.

Het circuit is hard voor de banden, en we zien de auto’s weer als vanouds stuiteren op de baan. Vooral in bocht 10 klagen verschillende coureurs over “bouncen”.

Vorige week had Mercedes nieuwe sidepods in Monaco. Het effect daarvan is op het stratencircuit van het prinsendom moeilijk te meten. Deze week is het bij Ferrari tijd voor nieuwe sidepods. Kijken of het wat voor hen doet voor de rondetijden.

Nyck de Vries

Waar het veel over Nyck de Vries is gegaan in minder positieve zin, is de GP van Spanje wellicht een goede plek voor de Alpha Tauri coureur om het tij te doen keren. Hij kent de baan goed en wellicht heeft hij daar voordeel aan.

Hij start op een testband van Pirelli waar hij weinig voordeel uit haalt. Zodra hij mag wisselen gaat hij het opnieuw proberen op de mediums. Dat gaat niet onverdienstelijk en zo halverwege VT1 heeft hij een zesde tijd op zijn naam staan. Maar de meesten moeten nog op de softs.

Op het moment dat hij ze zelf onder schroeft rijdt hij meteen een derde tijd. Met nog tien minuten op de klok voor de vrije training is het spannend of hij dat vast kan houden.

Banden, banden, banden

De snelste tijden worden dus gereden als de softs er worden onder geschroefd. Zodra de eerste rondes door de Red Bulls met de softs eronder worden gereden worden de tijden meteen weer aangescherpt. Max Verstappen blijft nummer 1 en Sergio Perez nummer 2.

Bij Mercedes lijken ze andere dingen aan hun hoofd te hebben. Zowel Lewis Hamilton als George Russell staan na 40 minuten VT 1 op de testbanden op plaats 18 en 19. Pas in de laatste 20 minuten gaan zij naar buiten op de mediums. Het lijkt erop dat ze bij Mercedes een ander programma afdraaien dan de rest. Die testband is er vanaf Silverstone daadwerkelijk en wellicht probeert Mercedes zo juist meer data daarover te verzamelen.

Het lijkt er in ieder geval op dat Mercedes VT1 vooral als test hebben gebruikt. Russel haalt ternauwernood de top tien en Hamilton scoort nog lager. Benieuwd hoe de updates uitpakken de rest van het weekeinde.

VT1 GP Spanje 2023 zit erop. Met vanaf ronde 1 Max Verstappen bovenaan en Sergio Perez op nummer 2. En Nyck de Vries? Die haalt in de VT 1 een vierde plek. En dat kon hij wel even gebruiken.

De volledige uitslag VT1 GP Spanje