Plooij: “Engelsen alleen voor Nyck omdat ze Max haten”

Onze favoriete tandarts Jack Plooij denkt dat de Engelsen een ‘ulterior motive’ hebben om Nyck de Vries gaaf te vinden.

Nyck de Vries is de man of the hour in de F1. Na zijn puike optreden in de Grand Prix van Italië vorige week, lijkt het inmiddels een zekerheidje dat hij volgend jaar F1 rijdt. De aanhouder wint dus. Naar verluidt is de man uit Sneek inmiddels al op bezoek geweest in Graz om met Helmut Marko te babbelen over een zitje bij Alpha Tauri. Het klinkt realistisch, daar Red Bull inmiddels heeft toegegeven dat ze niet meer hopen op een superlicentie voor Colton Herta. De Amerikaan had daarvoor een kunstgreep of een uitzondering van de FIA voor nodig. Dat scenario lijkt echter afgeschoten te zijn.

Het zou wel betekenen dat Nyck de overstap maakt uit de stal van Mercedes naar die van Red Bull. Maar dat is dan ook meteen het grootste ‘nadeel’. Je weet nooit hoe het verder loopt, doch de afgelopen jaren is de Alpha Tauri toch een betere auto is geweest dan de Williams. Het team uit Grove lijkt Nycks andere reële optie te zijn, nu hij enig krediet wat Goatifi nog had om als puike coureur te gelden, voorgoed vermorzeld heeft. Enfin, we wachten af wat het gaat worden.

Ondertussen kan de Vries genieten van Nyckmania, waarbij ‘zelfs’ de Britse fans hem veren in het achterwerk steken. Waarom schrijven we ‘zelfs’? Wel, omdat Britse fans ons Nederlanders natuurlijk keihard haten vanwege Abu Dhabi 2021! Althans, wij denken dat dat wel meevalt, doch Jack Plooij denkt dat het nog steeds speelt. Bij Race Cafe laat de onvolprezen kaakchirurg optekenen:

Die Engelsen doen het ook een beetje om Max te dissen. Die vinden het heerlijk dat ze nu even lekker iemand uit Nederland wél kunnen aaien. Het zit ze nog steeds niet lekker, Abu Dhabi vorig jaar. Jack Plooij, aait zelf ook gewoon graag Max

De wortelkanaalkoning heeft ook nog een goed advies over voor Nyck. Als DEV45 kans echt heeft om naar Alpha Tauri te gaan, moet hij die maar pakken, volgens Jack:

Dan moet je naar AlphaTauri gaan, die Yuki Tsunoda rijdt hij het stront voor de ogen. Jack Plooij, heeft veel vetrouwen in de Vries, of weinig vertrouwen in Tsunoda

Waarvan akte. Heb jij ook wel eens een kloppend gevoel in een kies? Laat het weten, in de comments!