Wordt Nyck de Vries de teamgenoot van Max Verstappen?

Oké, sowieso niet direct, maar met een nieuwe deal aan de horizon is zou Nyck de Vries kunnen doorstromen naar hetzelfde team als Max Verstappen!

Vorige week in Monza werd de hele soap rondom Nyck de Vries in de Formule 1 weer aangezwengeld. De Nederlandse racer heeft al jaren goede dingen op zijn naam staan in de Formule 2, Formule E, zelfs de FIA WEC en nog wel meer. Formule 1 is echter nog niet weggelegd geweest voor Sneekse coureur. Er was nog wel die vage screenshot (die volgens bronnen zelfs op de officiële F1-kanalen heeft gestaan) van Nyck de Vries bij Alfa voor 2022, maar zoals we weten werd dat Guanyu Zhou (of Zhou Guanyu, op zijn Chinees).

Stoeltje Nyck de Vries?

Fast forward naar afgelopen week, want Nyck de Vries staat op vele teams hun reservelijst als testcoureur en invalcoureur. Zo heeft hij vorige week op Monza zijn eerste echte F1-race gereden voor Williams. Na een sterke kwalificatie reed hij, in ieder geval voor een Williams, een ijzersterke race. Oké, zowel de kwalificatie als de race werden geteisterd door penalty’s en uitvalbeurten, maar op De Vries was niet veel aan te merken. Dan wil men toch ineens hem binnen hengelen.

AlphaTauri

Om de stoelendans voor 2023 nog even beknopt door te nemen:

Zowel Sebastian Vettel als Daniel Ricciardo verlaten respectievelijk Aston Martin en McLaren;

Fernando Alonso verhuist van Alpine naar Aston Martin;

De Oscar Piastri-soap eindigt in Piastri naar McLaren, Alpine vangt bot en heeft nog geen officiële nieuwe coureur;

Huidige speculaties zijn dat Pierre Gasly het zitje van Alpine overneemt.

Dat laatste is even belangrijk. Waar de stoelendans vooral Aston Martin, Alpine en McLaren omvatte, betekent Gasly naar Alpine dat ineens AlphaTauri de gebeten hond is. Die moeten dan op zoek naar een nieuwe coureur. Je voelt hem aankomen: die hebben ineens wel oren naar Nyck de Vries! Hij is namelijk gespot in Graz in gesprek met Helmut Marko. Dat kan veel betekenen, maar volgens De Telegraaf is een deal nabij. Dan zou AlphaTauri ook het zitjesprobleem hebben opgelost en heeft Nyck de Vries dan eindelijk zijn F1-stoeltje.

Red Bull

AlphaTauri, het voormalige Toro Rosso, heeft eigenlijk maar één doel. Vaak halen zij rookies dan wel opkomende talenten uit het Red Bull-juniorenprogramma binnen in het team om te laten zien wat zij kunnen op de baan. Als je eenmaal racet voor AlphaTauri, sta je gelijk op de radar van Christian Horner bij Red Bull. Als het hem bevalt wat ‘ie ziet, dan is er doorstroommogelijkheid naar het topteam Red Bull. Als Nyck de Vries bij AlphaTauri komt, is een doorstroom naar Red Bull niet uit te sluiten. Gaat Red Bull Double Dutch? Of zou De Vries juist een gedoodverfde vervanger zijn voor Max wanneer hij na zijn vierde WK-titel in 2024 ermee kapt? Dat moet natuurlijk allemaal nog blijken, maar in ieder geval is Nyck de Vries dus ‘serieus in gesprek’ met AlphaTauri.