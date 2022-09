VT2 Zandvoort: Ferrari snelste, Red Bull moet aan de bak

VT2 van de GP van Nederland op Zandvoort zit erop. Met goede resultaten voor Ferrari en een tegenvallende positie voor Max Verstappen.

Er wordt vandaag niet meer geracet op Zandvoort. VT2 voor de GP van Nederland is ten einde gekomen en dus is het tijd om de tussentijdse balans op te maken.

Vertragingen

Dankzij het uitlopen van de Formule 2-race die plaatsvond op Zandvoort, startte de sessie al iets later. Geen zorgen, dat kwartiertje zal niet erg veel impact gehad hebben. Het zorgt er echter wel voor dat de sessie ook een kwartier later eindigt. Desalniettemin raakten de eerste auto’s het asfalt om 16:15.

Rode vlag

Zoals bij de meeste vrije trainingen gebeurt er niet erg veel bij VT2 op Zandvoort behalve dat er veel rondjes gereden worden. Tenminste, tot de sessie tegen het einde met rood wordt afgevlagd. Een auto van de baan: Yuki Tsunoda vliegt eraf. Tenminste, de Japanner parkeert zijn AlphaTauri in de grindbak. Omdat hij niet meer kan bewegen, moet er een sleepwagen aan te pas komen en komt er een rode vlag bij kijken. Er blijven nog zo’n vijf rijminuten over.

Ferrari snel, Red Bull valt tegen

Nou had de eerste vrije training een tegenvallend resultaat voor Verstappen vanwege falend materieel, maar VT2 op Zandvoort is ook niet perse een droomresultaat voor Red Bull. Verstappen pakt plek numero 8. Nou moet gezegd worden, de marges zijn klein, maar het is Ferrari die beide coureurs met de snelste tijd heeft. Ook Mercedes scoort goed met beide heren en plek 4 is voor Norris. Uiteraard betekenen tijden nog helemaal niks, maar het lijkt erop dat de Red Bull-coureurs nog geen echt snelle rondes hebben gereden. De top 10: