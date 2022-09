Video – Pagani Zonda Barchetta crasht tegen Ford Fiesta

Ouch, dat is een dure. Een Pagani Zonda Barchetta knalt tegen een Ford Fiesta.

Supercar Owners Circle is de verzamelplek voor misschien wel de mooiste supercars ter wereld. De ontmoetingen en ritten van SOC zijn een wereldwijd akkefietje. Mooie auto’s, mooie wegen en een mooi modderfiguur dat je slaat als je een peperdure Pagani in een andere auto boort.

Pagani Zonda Barchetta crash

Dat gebeurde vandaag in Kroatië, waar het evenement is neergestreken. De auto in kwestie is een Pagani Zonda Barchetta, de dakloze versie van de Zonda die vrij laat in zijn levensspanne kwam. Een auto die meerdere miljoenen waard is. Ongeluk zit in een klein hoekje, want als we de video mogen geloven verliest de auto grip op de achterwielen. Daardoor kan een tegemoetkomende Ford Fiesta niet ontweken worden.

Dat wordt een leuke om aan je verzekering uit te leggen. De bestuurders van beide auto’s bleven voor zover bekend ongedeerd.