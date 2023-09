Advocaten Massa hopen op steun van ‘Braziliaan’ Lewis Hamilton

Lewis Hamilton is al een keer ‘bestolen’, dus hij staat waarschijnlijk niet te popelen om ook nog een titel te verliezen aan Massa.

Wie had dat gedacht? We hebben dit jaar toch nog een titelstrijd in de Formule 1. Dit keer niet tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar tussen Felipe Massa en Lewis Hamilton. Hebben we toch nog wat spanning en sensatie dit seizoen.

Mocht je het compleet gemist hebben: Felipe Massa wil de FIA aanklagen omdat hij door ‘crashgate’ de wereldtitel misliep. Tijdens de GP van Singapore in 2008 crashte Piquet Jr. opzettelijk, om zo Alonso te laten winnen. Dit kwam pas na afloop van het seizoen aan het licht, maar Bernie Ecclestone bekende onlangs dat hij en Mosley er al van afwisten.

Deze ontboezeming van Bernie is voor Felipe Massa aanleiding om naar de rechter te stappen. Als crashgate namelijk tijdig rechtgezet was, zou hij destijds wereldkampioen zijn geworden in plaats van Hamilton. Daarom wil de gedupeerde Braziliaan nu geld zien. Of financiële compensatie, om het iets netter te zeggen.

Hamilton trof geen blaam in dezen, maar hij werd door deze gang van zaken wél wereldkampioen. Sir Lewis zal daarom niet heel blij zijn dat deze kwestie weer op tafel ligt. Het is natuurlijk niet leuk voor een coureur als er je titel in diskrediet wordt gebracht…

Des te opmerkelijker is het dat de advocaten van Massa nu hopen op steun van Lewis Hamilton. Advocaat Bernando Viana (net als Massa een Braziliaan) zegt namelijk het volgende tegen Reuters:

“Hij [Hamilton] is een belangrijke ambassadeur voor de sport en heeft altijd sportieve integriteit verdedigd. Hij is een Braziliaans ereburger en zeer geliefd bij de Brazilianen, dus ik hoop dat hij ons steunt.”

Lewis Hamilton is dus praktisch een Braziliaan, en de advocaat speelt hier slim op in. Lewis zal zich dus heel diplomatiek moeten uitspreken over deze kwestie, als hij zijn populariteit in Brazilië wil behouden. Als hij niet oppast wordt straks zijn ereburgerschap nog ingetrokken.

Lewis Hamilton werd in de aanloop naar de Dutch Grand Prix overigens al gevraagd om een reactie op de rechtszaak, maar hield zich toen op de vlakte. Hij zei dat hij niet gefocust was “op iets wat 15 jaar geleden is gebeurd.” Daarmee insinueert hij natuurlijk wel iets: dat Massa zich beter ook niet druk kan maken over het verleden.

Bron: Reuters