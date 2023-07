‘Tesla benaderde klanten actief om service afspraak te annuleren’

Tesla had een speciaal team ingericht om service afspraken actief te annuleren.

De Amerikaanse autofabrikant Tesla heeft de reputatie dingen nu eenmaal anders aan te pakken dan de traditionele autofabrikanten. En daar zijn ze groot mee geworden. Heel groot. Zo groot dat andere merken diverse strategieën van het merk kopieerden. Denk aan showrooms in drukke winkelstraten in plaats van een afgelegen industrieterrein. Of het minimalistische interieur vol schermen en weinig knoppen zoals de Tesla Model 3, wat we tegenwoordig terug zien op steeds meer auto’s.

Maar de onorthodoxe aanpak van Tesla valt niet altijd te prijzen. Dat trekt geregeld de aandacht van internationale media. In dit geval een opmerkelijk stuk van Reuters over bijzondere praktijken van het automerk in thuisland de Verenigde Staten.

Klagen over de opgegeven actieradius

Veel klanten in de VS zouden niet blij zijn met de actieradius van de auto. De geadverteerde actieradius zou niet overeen komen met de werkelijkheid. Of de software van de auto is té optimistisch over het resterende elektrische rijbereik.

In principe is dit niets nieuws. Wat er uit een WLTP (of EPA) test komt strijkt meestal niet met de werkelijkheid. Dat hoor je ook vaak genoeg in onze rijtesten. Als de opgave 500 kilometer is, reken dan op een realistische range van 350 kilometer, of 400 km als je echt rustig aan doet. Alleen in de meest perfecte omstandigheden kom je enigszins in de buurt van de WLTP bij veel EV’s.

In de Verenigde Staten gaan klanten een stapje verder. Klanten maken massaal service afspraken omdat de range niet voldoet aan de opgave van Tesla. Dit is zo’n groot probleem in de VS dat Tesla een speciaal team heeft opgezet om deze klanten tegen te werken.

Tesla annuleert service afspraken

Klanten die een service afspraak maakten in verband met de actieradius werden gecontacteerd door Tesla, met de informatie dat de afspraak geannuleerd ging worden. Het speciale team van Tesla was gelokaliseerd in Las Vegas en kregen de instructie om zoveel mogelijk service afspraken met dit onderwerp te annuleren.

Dat het Amerikaanse automerk een dergelijk team had was een geheim, maar is door het stuk van Reuters toch naar buiten gekomen. Inmiddels is het team niet meer operationeel. Klachten worden nu opgenomen door een virtuele serviceadviseur.