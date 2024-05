Gelukkig: Lamborghini ziet geen brood in elektrische sportauto

Lamborghini staat niet te popelen om elektrische sportwagens te bouwen.

Elektrische sportwagens, het blijkt toch een lastig product. De Rimac Nevera verkoopt niet bepaald als warme broodjes, de nieuwe Bugatti krijgt gewoon een V16 en Tesla maakt absoluut geen haast met de nieuwe Roadster. Alleen Lotus en Porsche lijken echt voor een elektrische sportwagen te gaan.

Andere sportwagenfabrikanten kijken toch liever de kat uit de boom. Zo ook Lamborghini. CEO Stephan Winkelmann is niet erg enthousiast over een elektrische sportwagen. “Het is niet iets wat verkoopt, tot dusver,” aldus de Lamborghini-baas. “Het is te vroeg, we moeten afwachten wat er gaat gebeuren.”

Winkelmann vindt dat het emotionele aspect van een supercar niet geëvenaard kan worden met een EV. Daar heeft hij natuurlijk volledig gelijk in. Daarom heeft de nieuwe Revuelto ook nog steeds gewoon een atmosferische V12. De Huracán-opvolger gaat weliswaar downsizen, maar die krijgt ook nog gewoon een V8.

Hoe zit het dan met de bovenstaande Lanzador die Lamborghini vorig jaar presenteerde? Dat moest toch de eerste elektrische Lamborghini worden? Die auto wordt niet benoemd door Winkelmann, maar dat is misschien omdat het een cross-over is. En Stephan heeft het specifiek over sportwagens.

Overigens maakt Lamborghini ook met de Lanzador geen haast. Die komt op zijn vroegst pas in 2028. En als het aan Lamborghini ligt blijven ze ook na 2035 nog verbrandingsmotoren bouwen. Maar dat moet de EU dat wel toelaten, door auto’s met e-fuels te tolereren. “Er kan een kans ontstaan, als er dingen veranderen,” aldus Winkelmann.

Via: Bloomberg

Headerfoto: de elektrische Lamborghini Terzo Millenio concept uit 2017