Bugatti- en Koenigsegg-designer komt met brute hypercar

De man achter de Bugatti Chiron en de Koenigsegg Gemera is voor zichzelf begonnen.

Zomaar eventjes een nieuw hypercarmerk uit de grond stampen is nogal een onderneming, maar de heren Von Koenigsegg en Pagani bewijzen dat het niet onmogelijk is. Nu is er weer iemand die een dappere poging gaat wagen. Het is ieder geval iemand die ervaring heeft met hypercars.

De naam Sasha Selipanov doet misschien geen belletje rinkelen, maar deze Russische designer heeft zowel bij Bugatti als bij Koenigsegg de scepter gezwaaid over de designafdeling. Bij Bugatti was hij (mede)verantwoordelijk voor het design van de Chiron en bij Koenigsegg voor de Gemera en de CC850. En voor Genesis tekende hij de Essentia concept car. Dat is weliswaar geen hypercar, maar wel een hele fraaie auto.

Selipanov heeft dus al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd als ontwerper, maar hij wil het nu zelf gaan proberen. Hij heeft zijn eigen hypercarmerk opgericht, genaamd Nilu27. Dit merk zal binnenkort haar eerste auto presenteren.

Nilu27 laat nu alvast een eerste glimp zien van deze auto. Het achteraanzicht is in ieder geval heel imposant, want dit is grotendeels open. Daardoor kijk je tegen de ophanging aan. De uitlaten doen gek genoeg denken aan Pagani, het enige hypercarmerk waar Selipanov niet gewerkt heeft.

De uitlaten betekenen in ieder geval dat het geen elektrische hypercar wordt. We krijgen zelfs al een voorproefje van het geluid, in de teaservideo. Zo te horen krijgt de nieuwe hypercar een V8, die heerlijk ruig klinkt. Aan het geluid zal het niet liggen.

De hypercar van Sasha Selipanov zal onthuld worden op het Pebble Beach Concours d’Elegance, wat over drie maanden plaatsvindt. We zijn benieuwd wat meneer Selipanov in petto heeft.