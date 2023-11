Ben jij benieuwd welk automerk het meeste winst maakt?

Ik wel . Ik ben zeker benieuwd welk automerk het meeste winst maakt…

Als je op het punt staat een nieuwe auto te kopen, denk je weleens dat alle fabrikanten miljarden en miljarden verdienen. Auto’s zijn namelijk zó schreeuwend duur, dat het geld er wel tegen de plinten moet klotsen. Zou je denken.

Is op zich ook wel zo, maar het is natuurlijk helemaal niet zo dat bijvoorbeeld een Volkswagen de 50.000 euro die hun nieuwste Polo GTI kost in het geheel in de zak steekt. Verre van zelfs. Het zal je verbazen.

Welk automerk maakt het meeste winst?

Onderzoeksbureau EY heeft eens uitgezocht welk automerk nou het meeste winst maakt en het AD schreef daarover. Kleine kanttekening, ze hebben daarbij de 16 grootste automerken ter wereld onderzocht. Dus kleintjes als Ferrari met een enorme winstmarge doen niet mee. Ja, kun je nou wel over klagen, maar zo is het nu eenmaal.

En nog meer aanvullende informatie tot we echt overgaan tot de bekendmaking van het automerk dat het meeste winst maakt; er is voor de cijfers gekeken naar de zogeheten ebit-marge van de bedrijven.

Dit betekent dat er is gekeken welk percentage er overblijft als alle kosten van alle inkomsten worden afgetrokken. En om het helemaal goed met elkaar te kunnen vergelijken, is er geen rekening gehouden met de belastingen die overal ter wereld anders zijn. Lees: lager dan bij ons.

Vertel nou, wie is het???

En de winnaar van dit onderzoek is…. *tromgeroffel*… Mercedes. Zij halen een winstpercentage van 13% op iedere gebouwde auto. Op de voet gevolgd door Toyota met een winstpercentage van 12,6%. BMW sluit de top 3 af met 11.3%.

EY heeft ook even gekeken naar de totale cijfers van de 16 grootste fabrikanten over het derde kwartaal van dit jaar. In totaal zetten deze 504 miljard euro om, een stuk meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De winst was vanzelfsprekend een stuk lager; die kwam uit op een totaal van 39 miljard euro. Wat nog steeds best veel is; er zijn dagen dat ik daar echt 16 uur voor moet werken…

Kortom, nu weet je bij welk automerk de meeste winst aan de strijkstok blijft hangen. Mercedes inderdaad.