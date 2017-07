Officieel: de Bentley Flying Spur Black Edition

Zwarte zaterdag is toch al geweest?

De opvolger van de Conti GT staat al te trappelen in de coulissen en dus perst Bentley de ene na de andere special edition de fabriek uit om nog effe aan het uitgaande model te kunnen verdienen. Vandaag presenteren de Britten hun Flying Spur V8 S Black Edition. Extra spicy en een tikkie dynamischer dan wat je van Bentley gewend bent.

Het blok levert 528 pk en 680 Nm, wat exact evenveel is als de gewone V8 S. Het gaat bij de Black Edition dan ook juist om esthetische zaken. Denk aan Piano Black houtinleg, andere velgen en een lekker donker/duister exterieur. Misschien een tikkie ordinair, maar de jonge koper (voetballers dus) kan het vast waarderen.

We nemen de belangrijkste wijzigingen aan het exterieur even voor je mee. De verlichting (voor en achter) is iets donkerder getint, de radiator en andere details zijn zwart en de 21 inch velgen zijn uniek voor de Black Edition. Het interieur wijkt eveneens lichtjes af van een standaard Flying Spur, met gave stikseltjes en andere frutsels.