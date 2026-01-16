VW schrapt ID.5 in Nederland, omdat geen hond er een koopt

Tsja, we kunnen niet zeggen dat we er rouwig om zijn.
Een coupé-SUV is natuurlijk supercool en hip. Daarom besloot Volkswagen dat er ook een ID.4 met aflopende daklijn moest komen. En zo geschiedde: in 2022 verscheen de ID.5. Maar wat blijkt? Geen hond wil er een hebben.
De ID.4 deed het vorig jaar gewoon goed in Nederland, met 3.733 registraties. Van de ID.5 werden er echter maar een schamele 102 exemplaren op kenteken gezet. In 2024 was dat niet veel beter, met 155 registraties. Alleen in 2022 deed de ID.5 nog wat, met 1.389 verkochte exemplaren.
Volkswagen trekt stekker eruit
Volkswagen Nederland – oftewel Pon – heeft daarom besloten: het is mooi geweest, we trekken de stekker eruit. We konden de ID.5 niet meer vinden in de configurator en Volkswagen heeft aan Autoblog bevestigd dat het model inderdaad geschrapt is.
Een van de problemen van de ID.5 was de prijs. De ID.4 is te krijgen als aantrekkelijke Limited Edition, met een vanafprijs van €39.990. De ID.5 begint echter bij €47.990. Je betaalt dus €8.000 meer voor dezelfde auto. Alleen dan lelijker.
Toch had de ID.5 nog een klein voordeeltje ten opzichte van de ID.4. Door de aflopende daklijn was de aerodynamica beter en dus de range groter. Zo heeft de instapversie 366 kilometer range in plaats van 357 kilometer. Is dat genoeg om het bestaansrecht te rechtvaardigen? Nee.
Lokale beslissing
Voor alle duidelijkheid: het gaat om een lokale beslissing van Pon. De ID.5 wordt nog gewoon gebouwd en is in onze buurlanden nog te bestellen. Maar waarschijnlijk is de ID.5 sowieso geen lang leven meer beschoren. Er klonken vorig jaar al geluiden dat Volkswagen überhaupt gaat stoppen met de ID.5.
Reacties
AstonMartinDriver zegt
Terwijl het wel een “hondenhok” is 😅
Zag Doet zegt
Zet er een 2.0 TDI in en ineens:
✔️ koppel
✔️ betrouwbaarheid (meestal dan)
✔️ lage verbruikscijfers
✔️ “oh dit is eigenlijk best logisch”
Veel auto’s die nu worstelen met imago, verkoop of rijgevoel zouden meteen serieuzer genomen worden met zo’n blok. Zeker in Europa: mensen zeggen dat ze elektrisch willen, maar kopen nog steeds wat bekend en bewezen voelt.
Het is een beetje de “zet er gewoon een fatsoenlijke diesel in”-take, maar… niet onterecht 😉
potjak zegt
Je neemt jezelf nu serieus met de stelling over diesel? Dat gaat nooit meer terugkomen in Nederland. Tweedehands ja maar een nieuwe diesel kopen in deze klasse gaat niet gebeuren. Particulier en zakelijk niet. Dat is financieel alles behalve aantrekkelijk en die enthousiasteling die er nog wel in wil investeren moet je met een vergroot glas zoeken.
potjak zegt
Ansich geen lelijke wagen, vind het er beter uitzien dan z’n broertje, de Q4 coupe. Maar goed de meerprijs tenopzichte van de “gewone” zie ik ook niet. Denk dat de Skoda versie (Enyaq) als coupe nog het meest geslaagd is.