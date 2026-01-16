VW schrapt ID.5 in Nederland, omdat geen hond er een koopt

Tsja, we kunnen niet zeggen dat we er rouwig om zijn.

Een coupé-SUV is natuurlijk supercool en hip. Daarom besloot Volkswagen dat er ook een ID.4 met aflopende daklijn moest komen. En zo geschiedde: in 2022 verscheen de ID.5. Maar wat blijkt? Geen hond wil er een hebben.

De ID.4 deed het vorig jaar gewoon goed in Nederland, met 3.733 registraties. Van de ID.5 werden er echter maar een schamele 102 exemplaren op kenteken gezet. In 2024 was dat niet veel beter, met 155 registraties. Alleen in 2022 deed de ID.5 nog wat, met 1.389 verkochte exemplaren.

Volkswagen trekt stekker eruit

Volkswagen Nederland – oftewel Pon – heeft daarom besloten: het is mooi geweest, we trekken de stekker eruit. We konden de ID.5 niet meer vinden in de configurator en Volkswagen heeft aan Autoblog bevestigd dat het model inderdaad geschrapt is.

Een van de problemen van de ID.5 was de prijs. De ID.4 is te krijgen als aantrekkelijke Limited Edition, met een vanafprijs van €39.990. De ID.5 begint echter bij €47.990. Je betaalt dus €8.000 meer voor dezelfde auto. Alleen dan lelijker.

Toch had de ID.5 nog een klein voordeeltje ten opzichte van de ID.4. Door de aflopende daklijn was de aerodynamica beter en dus de range groter. Zo heeft de instapversie 366 kilometer range in plaats van 357 kilometer. Is dat genoeg om het bestaansrecht te rechtvaardigen? Nee.

Lokale beslissing

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een lokale beslissing van Pon. De ID.5 wordt nog gewoon gebouwd en is in onze buurlanden nog te bestellen. Maar waarschijnlijk is de ID.5 sowieso geen lang leven meer beschoren. Er klonken vorig jaar al geluiden dat Volkswagen überhaupt gaat stoppen met de ID.5.