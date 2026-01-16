Autoblog.nl

Video: Ongeduldige bestuurder maakt lompe schade

Auteur: , gepost om 4 Reacties

Had nou maar even gewacht.

Op een weg in de bebouwde kom probeert een automobilist met haast anderen in te halen. Een domme actie, want het levert nog een schade op ook. Wijze les: wees geduldig in het verkeer!

