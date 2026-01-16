Video: Ongeduldige bestuurder maakt lompe schade

Had nou maar even gewacht.
Op een weg in de bebouwde kom probeert een automobilist met haast anderen in te halen. Een domme actie, want het levert nog een schade op ook. Wijze les: wees geduldig in het verkeer!
Reacties
Who_carez zegt
Op spannende beelden moet je niet hopen. Schade is er volgens mij ook niet…
No offence maar die is gewoon zonde van de tijd :(
waknouzie zegt
Ik ga even zitten en bijkomen. Mijn God…. wat een vreselijke beelden!
Jens_Roadster zegt
De blauwe Alpina maakt het goed.
isleofman zegt
De alpina is het hoogtepunt van dit filmpje.