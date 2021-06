VW topman is onschuldig, betaalt toch € 10.000.000 - Autoblog.nl

De soap van het dieselgate schandaal blijft maar doorgaan. De oud VW topman zegt onschuldig te zijn, maar wil toch 10.000.000 euro betalen.

Het is alweer zes jaar geleden dat het dieselschandaal aan het licht kwam. Voor Volkswagen was het balen dat het rond september was. Daardoor kon men op de IAA enkel en alleen aandacht geven aan het feit dat ze aan het sjoemelen waren. Niet bepaald de situatie die je wilt als je een feestje viert.

Uiteraard waren alle ogen gericht op de heer Martin Winterkorn. Hij was op dat moment de grote baas bij het Duitse concern. Hij heeft altijd volgehouden dat hij er niets van af wist. Ich habe es nicht gewusst is niet voor niets een Duitse frase.

VW Topman Winterkorn

De topman moest VW verlaten vol schaamte. In Japan zou het reden voorr seppuku zijn, maar in Duitsland doen ze de dingen anders. Winterkorn kreeg een afgeslankt bonuspakket van 1.700.000 euro mee, plus een pensioen van 93.000 euro. Niet 93.000 euro in totaal, maar per maand.

Het zag er naar uit dat VAG van Winterkorns miljoenen af zou blijven, maar nu blijkt dat de voormalig topman tóch VW aan het terugbetalen is. Naar het schijnt gaat Winterkorn VW namelijk 10.000.000 euro betalen. Dat is een onderdeel van voorstel voor een schikking. Deze moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders en de RVC van Volkswagen Aktiengesellschaft.

De advocaten van Winterkorn blijven volhouden dat hij onschuldig is. Hij wist immers niet van de misstanden af die speelden. Maar volgens diverse overheden en beurswaakhonden is dat helemaal niet van belang.

Via: De Telegraaf.

Met dank aan Frank voor de tip!