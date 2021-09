Tesla krijgt subsidie van € 1.100.000.000 van Duitsland

Kijk, en zo heeft Tesla de beste week van de IAA. Tesla krijgt een subsidie, namelijk. Een flinke!

Op dit moment is de IAA in München in volle glorie. De heetste primeurs en de meest bijzondere concepts zullen de revue passeren. Zoals wel vaker is de IAA heel erg een Duits feestje, waarbij met de name de Duitse merken heel erg uitpakken.

Maar ondanks de feestelijke aangelegenheid en het vele elektrische nieuws, is het toch Tesla dat deze week het meeste feest kan vieren. De Amerikaanse autobouwer heeft namelijk een lekkere subsidie binnengekregen. Niet alleen Tesla-kopers krijgen dus subsidie, maar Tesla zelf ook.

Tesla krijgt subsidie vanwege fabriek

Tesla krijgt de subsidie vanwege de bouw van een enorme fabriek voor accucellen. Deze fabriek (Gigafactory) wordt gebouwd in Grünheide, in de buurt van hoofdstad Berlijn. Dat meldt de Duitse kwaliteitspublicatie ‘Der Tagesspiegel’.

De Duitse overheid investeert maar al te graag in de fabriek. Speciaal voor dit projecten is er een potje van 2,9 miljard euro vrijgemaakt. Daarvan zou dus 1,1 miljard naar Tesla gaan. Dat is natuurlijk niet zonder reden.

Werkgelegenheid

De nieuwe fabriek moet namelijk gaan zorgen voor veel werkgelegenheid. Naar verluidt moet de fabriek goed zijn voor zo’n 2.000 banen. Dat is niet het enige, ook voor ‘het milieu’ is het erg goed.

De nieuwe accu’s die er gebouwd moeten gaan worden zijn nog efficiënter en beter. Het is overigens niet zo dat Tesla gratis fabrieken kan gaan bouwen. Ze investeren zelf 5 miljard in het project.

Via: AD.nl