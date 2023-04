Mercedes-Benz 600: ultieme luxeauto voor filmsterren en dictators

Het dictatorvlaggenschip van Mercedes viert zijn 60-jarig jubileum. Dit is de allerlaatste, die staat te pronken op de Techno Classica.

Dit is een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Pas.

In de Mercedes-Benz 600 (W100) reed je niet zelf, daarin liet je je rijden door een chauffeur. Als je er in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een beetje toe deed, dan had je zo’n ‘Großer Mercedes’. Elvis en John Lennon hadden er een, net als koningin Elizabeth en paus Paulus VI en filmsterren Jack Nicholson en Elizabeth Taylor. Ook dictators hadden opvallend vaak dit vlaggenschip in hun garage staan, zoals Idi Amin, Saddam Hoessein, Tito, Nicolae Ceaucescu, Robert Mugabe en Kim Jong-Un. Zelfs de communistische Chinese leider Mao Zedong had dit kapitalistische pronkstuk.

De 600 was bijna twee decennia de Repräsentationswagen bij uitstek van de Duitse autofabrikant. Het idee achter de ontwikkeling van de 600, waarmee in 1955 werd begonnen, was om een auto te bouwen die alles kon wat mogelijk was. En hij moest meer kunnen voor de bestuurder en de passagier dan elke andere auto. De 600 moest de ultieme luxe-auto worden.

Op de klassiekerbeurs Techno Classica viert Mercedes het 60-jarig jubileum, want deze exclusieve limousine ging in 1963 in première op de autobeurs IAA in Frankfurt. Het model is tot 1981 gebouwd en op de Techno Classica staat het allerlaatste exemplaar dat in de fabriek in Sindelfingen van de band rolde en een plek kreeg in het eigen museum.

Staatshoofden

Kopers van de Mercedes-Benz 600 waren koningen en koninginnen, staatshoofden, topbestuurders uit het bedrijfsleven en showbizzsterren. De auto was een maatstaf voor topklasse en Mercedes voerde individuele en ongewone wensen van klanten uit zolang die het basiskarakter van de auto geen geweld aandeden. Denk aan luxe bekleding met leer, stof en hout of een extra rij zitplaatsen, maar ook aan een 600 als rijdende bar of kantoor. In het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart staat een gepantserde versie die tot de vloot van de onderneming zelf behoorde.

De 600 past in de lijn van grote Mercedessen die exclusiviteit en rijprestaties combineren zoals de 770 (W07 en W150) uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw en de 300 (W186 en W189) uit de jaren vijftig. Nadat de productie begin jaren tachtig was beëindigd, bood Mercedes veeleisende clientèle Pullman-versies van de S-klasse en de Maybach (modelserie 240) aan. Sinds 2014 staat de naam Mercedes-Maybach voor de meest exclusieve en prestigieuze voertuigen van het autoconcern.

Hydraulische snufjes

Van de Mercedes-Benz 600 zijn 2.677 exemplaren gebouwd. Er waren vier carrosserie-uitvoeringen beschikbaar: korte, normale wielbasis van 3,200 meter (2.190 exemplaren), Pullman met lange wielbasis van 3,900 meter (428 exemplaren), open Pullman Landaulet (59 exemplaren) en een Pullman met zes deuren. Twee bijzondere uitvoeringen zijn een Landaulet met lange wielbasis voor paus Paulus VI en een Landaulet met korte wielbasis voor graaf Berckheim. Een one-off blijft een tweedeurs coupé die in 1965 in Sindelfingen werd gebouwd. Het doel ervan was om de mogelijkheden van een grote coupé als opvolger van de 300 Sc (W 188 II) te testen.

De auto wordt aangedreven door een 6,3 liter V8-motor met 250 pk en een topsnelheid van 205 km/uur. Het was de eerste V8 in een Mercedes-personenauto.

De 600 heeft standaard een automatische versnellingsbak, stuurbekrachtiging, rembekrachtiging, luchtvering en zes zitplaatsen. Het sluiten van de deuren en bedienen van schuifdak, ramen, scheidingswand tussen bestuurder en passagiers, kofferbak, openen en sluiten van verwarming- en ventilatiekleppen, verstellen van stoelen en schokdempers en het ontgrendelen van de parkeerrem gaat allemaal hydraulisch.

De Mercedes-ingenieurs vergeleken voor deze functies een elektrisch en hydraulisch systeem, en de hydrauliek wint. Veel bedieningsfuncties konden in die tijd nog niet elektrisch worden uitgevoerd. Dat leidde tot een ruimte- en gewichtsprobleem omdat bijvoorbeeld een tweede accu en grotere onderdelen nodig waren. De hydraulische systemen met hoge druk waren kleiner, stiller en lichter dan de toenmalige elektrische systemen.

Nauwelijks veranderd

Op de Techno Classica toont Mercedes de laatst gebouwde Mercedes-Benz 600 uit 1981 en wat opvalt is dat het dashboard nauwelijks veranderd is sinds het eerste exemplaar uit 1963. Het stuurwiel oogt voor 1981 erg retro. Opmerkelijk is dat de ontwerpstijl, die nauw verwant is aan de S-klasse W108 en W109 van 1965-1972, gedurende de hele productieperiode ongewijzigd is gebleven. Met de komst van de S-Klasse W116 in 1972 en al helemaal met de W126 raakte de 600 behoorlijk gedateerd, althans wat betreft uiterlijk.

Jammer is, dat op de beurs dit jaar geen andere carrosserievarianten van de 600 zoals de Landaulet aanwezig zijn. Wij doken in ons archief en vonden daar foto’s van een zwart exemplaar dat in 2017 bij een handelaar op de Techno Classica stond.

Bij deze Mercedes-Benz 600 Landaulet, met op het voorspatbord een staafje om een vlaggetje aan te monteren, is helemaal goed voor te stellen hoe een koning of dictator zich laat rondrijden en staand achterin het volk minzaam toezwaait.

Tekst en foto’s: Robert van den Oever en Maarten van der Pas