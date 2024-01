Wie haalt deze handgeschakelde Murcie terug naar Nederland?

Deze übergave Lambo is helaas geëxporteerd, maar je hebt nu de kans om ‘m weer terug te halen naar Nederland.

Een twaalfcilinder en een handbak, voor de rechtgeaarde petrolhead is dat natuurlijk de ultieme combinatie. Helaas is het wel een combinatie die zo goed als uitgestorven is. Dat ligt niet aan de V12, want die wordt nog naar hartenlust gebouwd door Ferrari en Lamborghini. Het is de handbak die al jaren geleden het veld heeft moeten ruimen bij deze merken.

Dat maakt de Italiaanse raspaardjes die nog wel een handbak hebben alleen maar begeerlijker. We lieten onlangs al diverse handgeschakelde Ferrari’s de revue passeren, maar deze keer hebben we een handgeschakelde Lambo voor jullie.

Het betreft een Murciélago, de laatste V12 Lambo waarin je nog zelf mocht schakelen. Hoewel de Murciélago LP640 en zelfs de Murciélago SV nog met handbak geleverd werden, zijn die vrijwel niet te vinden. Het gaat hier dan ook om een ‘oer-Murciélago’ uit 2004.

In zijn oorspronkelijke hoedanigheid heeft de Murciélago een 6,2 liter V12 die 580 pk levert. Dit blok is overigens al een stuk ouder dan de Murciélago. De basis van deze motor is nog terug te leiden naar de allereerste Lamborghini uit de jaren ’60, de 350 GT. Toen was het blok 3,5 liter groot, en door de jaren heen is het telkens gegroeid.

Dit exemplaar is voor Lamborghini-begrippen uiterst ingetogen uitgevoerd, in het zwart met een dito interieur. Het enige subtiel kleuraccent zijn de rode stiksels in het interieur. Maar het hoogtepunt is natuurlijk de fraaie pook met het open schakelpatroon.

Zoals je wellicht al doorhad staat deze handgeschakelde Murciélago niet in Nederland. Hij wordt aangeboden in Monaco. Toch zien we bij de onderhoudshistorie facturen in onvervalst Nederlands. Wat blijkt? Deze auto stond gewoon tot juli vorig jaar nog op Nederlands kenteken.

In Monaco hebben ze al genoeg supercars, dus het zou mooi zijn als iemand deze auto weer terughaalt naar Nederland. Daar heb je nu de kans voor, want hij wordt geveild op Collecting Cars! Meebieden kan nog tot en met donderdag 19.36.

