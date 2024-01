Waan jezelf Jan de Rooy met zijn originele DAF

Jan de Rooy is er niet meer, maar zijn nalatenschap leeft nog voort.

Gisteren is ons een legendarische coureur ontvallen: Dakar-legende Jan de Rooy. Hij heeft gelukkig al zijn Dakar-avonturen kunnen navertellen en uiteindelijk de mooie leeftijd van 80 jaar kunnen bereiken. Hij heeft ook nog kunnen meemaken hoe zijn zoon Gerard in zijn voetsporen volgde.

Jan de Rooy hield niet alleen de nationale trots hoog omdat hij Nederlander was, hij reed ook voor het grootste gedeelte van zijn carrière in Nederlandse trucks. Dat begon in 1982 met een DAF NTT2800, bijgenaamd ‘De Neus’. In totaal heeft De Rooy elf keer de Dakar gereden met een DAF.

The Bull

Wat je misschien niet wist is dat twee van deze klassieke DAF-trucks weer in gebruik genomen zijn. Sterker nog: deze kun je gewoon huren van Team de Rooy. Als jij dus een rally wil rijden met een originele truck van Jan de Rooy, dan is dat mogelijk.

Een van de trucks is ‘The Bull’, die je op de headerfoto ziet. Hiermee won Jan de Rooy in 1985 het zware truck-klassement. The Bull is een paar jaar geleden gerestaureerd en kwam zeer recent (deze maand) nog in actie tijdens de Dakar Classic.

Tweekoppig Monster

Naast The Bull is ook ‘het Tweekoppig Monster’ uit 1982 weer in bedrijf. Deze truck heeft zijn bijnaam te danken aan het feit dat er zowel aan de voorkant als aan de achterkant een cabine (én een motor) zit. Er was jaren niet naar de dubbelkop omgekeken, maar ook deze Dakar-veteraan is in het recente verleden weer helemaal opgeknapt.

Met het Tweekoppig Monster heeft Jan de Rooy helaas geen resultaat kun boeken. Hij reed aan kop in het truckklassement, maar viel uiteindelijk uit door een vastgelopen wiellager. De Rooy heeft toen nog geprobeerd met de helikopter mee te liften om een wiellager te regelen, maar dat mocht helaas niet.

Inmiddels is dus de ook de dubbelkop weer in ere hersteld. Ook deze truck heeft acte de présence gegeven tijdens de Dakar Classic. En ook deze truck is te huren bij Team de Rooy. Op deze manier blijft het nalatenschap van Jan de Rooy dus springlevend.