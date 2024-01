Elektrisch aangedreven Audi wint Dakar in oliestaten

Audi wint met een elektrisch aangedreven auto de Dakar rally dwars door de oliestaten in het Midden-Oosten.

De Dakar is natuurlijk episch! Afzien in de woestijn van Afrika Zuid-Amerika Saoedi Arabië. Met stoflongen van het zand loodzware etappes en interviews met Allard Kalff overleven. Na 7.900 kilometer wint voor het eerst in de historie een elektrisch aangedreven auto de zwaarste woestijnrally ter wereld.

Elektrisch aangedreven Audi wint

Audi deed dit jaar mee met elektrisch aangedreven Audi RS Q e-tron. De auto is een emissiearm prototype met elektrische aandrijving. Nog geen volledig elektrische auto dus, maar wel 60 procent minder CO2 uitstoot dan een rallyauto op conventionele brandstoffen.

De auto beschikt over elektrische vierwielaandrijving. Die elektriciteit wordt geleverd door een hoogspanningsaccu en een energie-omvormer die op duurzame reFuel loopt. Een revolutionaire geëlektrificeerde aandrijving waarmee Audi in slechts drie jaar tijd één van de zwaarste beproevingen in de internationale autosport heeft overwonnen. Aldus Oliver Hoffman, bestuurslid van Audi AG voor technische ontwikkeling.

Daarmee hebben we een passend vervolg gegeven aan een lange reeks indrukwekkende prestaties die Audi in vier decennia autosport noteerde Oliver klopt zichzelf en Audi terecht op de borst

Vierde zege Carlos Sainz

Carlos Sainz en zijn navigator Lucas Cruz hebben in de Audi dus historie geschreven en elektrisch aangedreven de Dakar rally op hun naam geschreven. Voor het duo de vierde keer dat ze de prestigieuze titel binnenhalen. In 2010, 2018 en 2020 wonnen ze namelijk ook al.

Deze keer met een voorsprong van 1 uur en 20 minuten op de nummer 2 Guilaume de Mevius in zijn Toyota. Geen geringe prestatie. Nou ook namens Autoblog, gefeliciteerd Carlos!