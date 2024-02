Kamer lekker duidelijk over gedoogbeleid elektrische bedrijfsauto

Er is duidelijkheid als het gaat om het gedoogbeleid omtrent de elektrische bedrijfsauto.

De hele natie moet over op de elektrische auto en rap een beetje. Het is natuurlijk te bizar voor woorden dat je in een auto met smerige verbrandingsmotor rijdt. Links en rechts zijn er diverse incentives om over te stappen. Zoals wel vaker met nieuwe techniek gaat, is het nooit in één keer perfect. Alhoewel: mijn buurman heeft al jaren een Tesla Model 3 Performance. Sneller dan alles op de weg en al 240.000 km zonder een enkel probleem gereden, met een actieradius gunstiger dan mijn oude Audi A6 (maar dat mag je niet zeggen natuurlijk).

Maar dat is natuurlijk N=1. Over het algemeen zijn er wel een paar nadelen aan een elektrische auto. Althans, voornamelijk aan de loodzware accu’s ervan. Ga maar na: het lange laden, de kleine acteiradius, de enorme omvang, het gargantueske gewicht: dat is allemaal aan de accu te wijten.

Gedoogbeleid elektrische bedrijfsauto

En dat gewicht is gisteren ter sprake gekomen, met dank aan de BBB. Je weet wel, de partij precies zegt wat jij wil horen, zonder dat dan ook om te kunnen zetten in een motie. Nou, dat imago kan meteen de oud-papierbak (we zijn immers duurzaam), want we kunnen in zware elektrische bedrijfsauto’s blijven rijden.

We gaan het even kort toelichten. Mark ‘Mad Marky’ Harbers wil dat het beleid omtrent bedrijfswagens heel duidelijk is. Op dit moment is er een gedoogbeleid met elektrische bedrijfswagens. Die zijn namelijk erg zwaar en het gecombineerd gewicht vereist eigenlijk een ander rijbewijs. Als Harbers door zou zetten, betekent het dat de elektrische bedrijfswagens door (veel) minder mensen bestuurd kan worden.

De kamer – onder leiding van de BBB dus – heeft daar een stokje voor gestoken. Want je wil juist dat men in elektrische bestelauto’s gaat rijden. BBB’er Claudia van Zanten kwam met het voorstel en dat kreeg een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Gefeliciteerd, Claudia! Eigenlijk zou het gedoogbeleid per 1 juli 2024 komen te vervallen, maar dat gaat nu dus niet gebeuren.

Duidelijkheid!

Dit is goed nieuws voor de branche, in elk geval voor de bedrijven die al met grote elektrische bedrijfswagens rijden. Uiteraard is en blijft het gedoogbeleid. Over het algemeen hebben bedrijven ook een toekomstbeleid en dan is het wel handig om te weten wat nu de richting van de overheid is. Dit gedogen is een tijdelijk lapmiddel. Zo’n bedrijfsauto draait langer mee dan een Minister van Financiën (zeker als het een VVD’er is), dus een eindoplossing is het nog steeds niet.

Minister Harbers is op dit moment druk in gesprek met de Europese Commissie, om zo te kijken naar een derde rijbewijs richtlijn. Voor de goede orde: bijna alle Europese landen hebben een gedoogbeleid voor dit hele specifieke doch evidente probleem.

Via: evofenedex