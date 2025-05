Heet! Eerste details elektrische VW Golf GTI bekend

Wat kunnen we verwachten van de elektrische Volkswagen Golf GTI?

Het voelt nog een beetje raar in de mond. Elektrische Volkswagen Golf GTI. Hè, wat? Na de GTI met een stekker (Golf GTE) is de volgende stap een volledig elektrische GTI. En die gaat er natuurlijk gewoon komen.

Volkswagen heeft er geen problemen mee om meteen torenhoge verwachtingen te scheppen. In gesprek met Auto Express heeft CEO Thomas Schäfer het namelijk over een monster van een auto. Nou, die durft. We zouden de huidige Golf GTI niet zo durven te omschrijven, dus het is moeilijk in te schatten wat dit heeft te beteken voor de volledig elektrische variant. Maar misschien verschillen Schäfer en ik van mening over wat een ‘monster van een auto’ precies te betekenen heeft.

Enfin. Achter de schermen is het ontwerpteam al druk bezig met de digitale schetsen van de opvolger van de traditionele Golf GTI. Wij, het gepeupel, kregen alvast een voorproefje met de ID. GTI. Maar bij Volkswagen weten ze al helemaal hoe de uiteindelijke auto eruit kom te zien. Mogelijk zal de EV niet veel afwijken van het concept.

De Duitsers zijn hun roots niet vergeten. De e-GTI krijgt voorwielaandrijving, ondanks dat zijn elektrische neef in vorm van de ID.3 GTX achterwielaandrijving heeft. Hoeveel vermogen de e-GTI precies krijgt, is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat hij in de buurt komt van of zelfs over de 300 pk zal gaan. Heel veel meer power moet je toch niet willen met een voorwielaandrijver.

Ook het rijgedrag wordt typisch GTI, belooft Schäfer. Een mooie mix van comfort en scherpe handling, zoals het een GTI betaamt. Hij hintte zelfs naar speciale afstemming van het onderstel, al bleef hij op zijn hoede over eventuele gimmicks zoals kunstmatige schakelmomenten of geluiden zoals we eerder zagen met de Hyundai IONIQ 5 N.

De ID. GTI concept is dé voorbode van deze nieuwe GTI-generatie. Volgens Schäfer geldt dit model als een opstap naar een hele familie van elektrische GTI’s, met de Golf voorop. Wie nog meer power wil moet wachten op de volledig elektrische Golf R met vierwielaandrijving.

De SSP-architectuur waarop de e-GTI wordt gebouwd is modulair en zal door het hele VW-concern worden gebruikt, van Skoda tot Lamborghini. Precies wat we al gezien hebben met MEB en het huidige PPE van Audi en Porsche. De verwachting is dat de elektrische Golf GTI in 2026 op de markt verschijnt.