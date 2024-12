Waanzinnige 812 GTS steelt de show op Marktplaats

Deze Viola Hong Kong Ferrari 812 GTS op Marktplaats valt moeilijk te negeren.

Als een eerste eigenaar zijn of haar best heeft gedaan op een configuratie dan is dat soms gewoon genieten geblazen. Je hoeft niet eens met de auto te rijden om je te kunnen verbazen over de vierwieler. Met een grijs, zilveren of zwarte auto ga je dat effect niet krijgen. Met een kleurtje wel.

Viola Hong Kong 812 GTS: yes please!

Zeker als het allemaal wat specialer is zoals deze Ferrari 812 GTS in de kleur Viola Hong Kong. Een prachtige paarse kleur die je niet zomaar bij de Italiaanse autofabrikant kunt krijgen. Je moet dan extra geld op tafel smijten, want deze tint maakt deel uit van het Match-to-Sample programma. De eerste eigenaar koos ervoor om de kleur te combineren met een zwart lederen Nero interieur en alcantara details. Om toch nog wat kleur in het interieur te brengen zijn er hier en daar gele stiksels aangebracht.

Al met al een zeer smaakvolle combinatie. Het maakt deze 812 GTS net even een stuk specialer dan de andere exemplaren. Want ja, zo op straat is een 812 heel bijzonder om tegen te komen. Echter bij de netwerkborrels met gelijkgestemden is de Ferrari 812 inmiddels de 911 onder de supercars: iedereen heeft er wel eentje. Hetzij als coupé, het zij als GTS. Een enkeling heeft de zeldzame Competizione.

Om dan een beetje origineel voor de dag te komen kan zo’n Match-to-Sample helpen. Je steelt de show met een Viola Hong Kong 812 GTS. Dat mag zeker zijn. Thuis in de garage kun je deze auto mooi afstemmen met een Viola Porsche 911 GT3 RS, om het paarse feest compleet te maken. Misschien een Midnight Purple Nissan Skyline GT-R R34 erbij, gewoon voor de lolz?

Dit specifieke exemplaar lijkt meer samengesteld te zijn voor het samenstellen dan voor het rijden. Want met bouwjaar 2022 en slechts 6.684 kilometer was de eerste eigenaar wel heel snel uitgekeken op dit rijdende kunstwerk uit Maranello. Geeft niet, dan kunnen wij genieten van de plaatjes op Marktplaats.

De 800 pk sterke Viola Hong Kong Ferrari 812 GTS staat te koop voor 519.950 euro. Exclusiviteit heeft zo zijn prijskaartje. Voor een half miljoen euro heb je wel de ultieme moderne Ferrari van dit moment. Een atmosferische V12, een Match-to-Sample kleur, het dak kan open én tot en met 2029 hoef je het onderhoud niet zelf te betalen. Eigenlijk een topaanbieding.