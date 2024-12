Duurste huis van Rotterdam heeft magere garage

Dit is het duurste huis in Rotterdam dat te koop staat voor 12 miljoen euro, maar hoe is de garage?

Als je op zoek bent naar een nieuw huis is het eerste wat je doet is naar de garage kijken. Tenminste, als het huis is uitgerust met een garage tenminste. Je bent dan toch benieuwd naar de grootte, de kwaliteit, of het er allemaal een beetje naar wens uitziet.

Als je in het hogere segment shopt is de garage vaak meer dan dik in orde. Prachtig afgewerkt, in sommige gevallen als kelder onder het huis. Smaakvol ingericht waardoor je er zelfs een whiskey zou kunnen drinken. Kijkende naar je bolides.

Nou al die romantiek kun je in elk geval vergeten bij het duurste huis dat op dit moment te koop staat in Rotterdam, als het om de garage gaat. Het is modern dat wel. Want in 2021 is een vrijstaande garage op het perceel gebouwd. Maar mooi? Nee hoor, vergeet het maar.

Het is een fantasieloos donker gevaarte met plek voor twee bolides. Alsof het een moetje was. Daar had wat meer passie tegenaan gegooid kunnen worden. Zeker als je beseft dat het gehele spul een vraagprijs heeft van 12 miljoen euro. Een kijkje in de garage krijgen we helaas niet.

De prijs heeft dan ook meer te maken met de ruimte en de locatie. De villa is gelokaliseerd in het Kralingse Plas en heeft een perceel van 7.197 vierkante meter. Dat kunnen maar weinig Rotterdammers zeggen, vandaar het pittige prijskaartje.

Voor het huis zelf of de garage hoef je het niet te doen. In Het Gooi kun je voor minder geld mooiere woningen op de kop tikken. De jaren ’30 villa heeft geen zwembad, wel een sportschool en sauna. Gelukkig, we vroegen ons al af hoe jij je gaat vermaken in dit huis. Al valt er op je perceel genoeg te doen. Onkruid wieden voor gevorderden.

Voor 12 miljoen koop je niet het huis met de mooiste garage van Nederland, maar wel een villa in het Kralingse Bos. Dat laatste kunnen er niet veel zeggen. Koekeloeren kan op Funda.