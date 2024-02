Ferrari lost probleem goedkope occasions op

Die Italianen zijn heel erg handig. Ferrari lost dat hardnekkige probleem op betreft de goedkope occasions!

Het zal jullie meer dan eens zijn voorgekomen. Je bent op zoek naar een occasion. Je slingert Marktplaats aan. Je vult alle wensen, eisen, specificaties, opties en dergelijke in. Vervolgens komt er een lijst aan auto’s. Omdat je al wat langer de markt in de gaten houdt, weet je ongeveer wat de prijzen zijn. Het is altijd een beetje de afweging: meer betalen voor een exemplaar met weinig kilometers of juist wat besparen en genoegen nemen met een oudere auto?

En dan ineens zie je de ‘en en en’ optie! Niet te duur, niet te veel kilometers en relatief jong! Ook nog eens in een leuke uitvoering! Je hoort @jaapiyo al zeggen KOOP DAN!!1! Je bekijkt de foto’s. Alles ziet er prima uit en dan op de aller-, aller-, allerlaatste foto zie je het: het stuur zit aan de verkeerde kant! En ja, jullie hebben dit allemaal weleens meegemaakt. Alsof of je op Lexa je zielsverwant tegenkomt met dezelfde interesses, maar de verkeerde genitaliën.

Ferrari lost dat probleem van goedkope occasions op

Enfin, voor dat enorm specifieke probleem heeft Ferrari een oplossing (het stuurwiel, niet dat andere). Ze hebben namelijk een wel heel bijzonder patent ingediend bij de United States Patent Office. Zoals je op de tekeningen kan zien, gaat het om de bestuurderspositie. Die kun je verschuiven! Het moet mogelijk zijn om de combinatie stoel, stuurwiel en pedalen te verschuiven naar links, rechts of in het midden. Ideaal voor een PvdA-coryfee als Ronald Plasterk, dus.

Nu doet het ons heel erg denken aan een sim-setup. Je weet wel, de reden dat Lewis Hamiltons van deze wereld niet meer aan kunnen haken bij de Max Verstappens van deze wereld. Om de techniek mogelijk te maken, is gebruik van steer-by-wire én brake-by-ware noodzakelijk.

Handig voor Britten

Ook voorzien we een klein issue met de bijrijderstoel. Die zal dan wel elke keer eruit gehaald moeten worden. Aan de andere kant, als je het binnen een uurtje kan regelen is het zeker de moeite waard. Zo kunnen Britten (die graag Ferrari’s kopen, maar veel in Europa rijden) hun stuur aanpassen aan de EU of compleet Brexit gaan.

Zoals met wel meer patenten is het natuurlijk niet een 100% garantie dat de opvolger van de 296 GTB of Roma deze feature zal hebben. Gevoelsmatig lijkt het een gouden vondst te zijn voor de kleinserie-modellen. Daarbij zijn kosten geen issue en juist dan is het gunstig voor Ferrari dat ze geen LHD en RHD auto’s moeten bouwen.

Die centrale zitpositie van de McLaren F1 was niet alleen ‘voor de beleving’ en ‘voor de gewichtsverdeling’, maar het maakte het productieproces iets eenvoudiger. Het enige nadeel: we gaan het niet zien bij die occasions die nu voordelig geprijsd zijn.

Via: Carbuzz

Fotocredits: grijze 812 GTS door @fotografiebenzo via Autoblog Spots!