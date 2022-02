Dit wist je nog niet over het logo van Alpina

Je kent het logo van Alpina natuurlijk. Maar heb je er echt wel eens goed naar gekeken?

Alpina is een begrip in de autowereld. Tegenwoordig staat het merk bekend om het maken van extra krachtige maar zeker ook luxe BMW’s. Als we zeggen ‘het merk’ moeten we het zoals bekend echt hebben over ‘een fabrikant’. Op kenteken zijn Alpina’s namelijk geen BMW’s zoals producten van ettelijke andere tuners, maar staan ze echt geregistreerd als Alpina. Het is een even mooi als ook tikje snobistisch onderscheid.

Een Alpina is tegenwoordig niet zo snel en hardcore meer als een product van M GmbH. Op een circuit rijdt zo’n stuiterbak van de motorsport divisie van BMW je om de oren. Maar op de openbare weg, zijn de Alpina’s eigenlijk net zo snel en daarbij ook extra luxe en comfortabel.

Ooit was dat echter heel anders. Alpina begon namelijk wel degelijk ooit als ouderwetse tuner van BMW’s. En die werden uiteindelijk ook met succes ingezet in de hoogste klasse van het tourwagen racen. De bekendste Alpina racemonsters zijn waarschijnlijk de E9’s. Onder andere Jacky Ickx, Niki Lauda en James Hunt kropen achter het stuur van Alpina’s.

Het begon echter allemaal wat bescheidener, namelijk met de BMW 1502. Alpina-oprichter Burkhard Bovensiepen wilde eigenlijk in de textielindustrie stappen, maar dit kwam maar niet van de grond. In plaats daarvan, besteedde hij daarom maar zijn tijd in het tunen van zijn BMW 1502. Hij ontwikkelde hiervoor een dubbele Weber-caburateur. Dit was in 1962.

Enkele bij BMW werkzame lieden kwamen in aanraking met het tuningspul van Burkhard en waren onder de indruk. Dit leidde ertoe dat er wat vraag ontstond naar de producten van Burkhard. Zodoende richtte hij in 1965 Alpina op. Eerst nog ‘gewoon’ als tuningsbedrijf. Pas in 1978 werd Alpina ‘fabrikant’.

Het logo bis echter altijd hetzelfde geweest. En met bovenstaande in het achterhoofd, kan je misschien wel identificeren waar het op baseert. In eerste instantie lijkt het logo een soort variatie op het BMW logo met een andere naam erin en een pretentieus wapenschild in het midden. Kijk je echter beter naar het wapenschild…zie je daar de dubbele Weber in terug in het rode gedeelte en een krukas in het blauwe gedeelte. Net als Lil’ Kleine weet Burkhard dus elke keer als hij naar zijn logo kijkt hoe het begon. Koop dan?