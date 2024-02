Waar moet je op letten bij het kopen van een tweedehands bedrijfswagen?

Op een bedrijfswagen moet je kunnen bouwen, dus daarom moet je weten wat je koopt.

Goed onderhoud is bij ieder voertuig belangrijk en des te meer bij een bedrijfswagen. Als ondernemer ben je vaak in hoge mate afhankelijk van je bestelbus. Een bedrijfswagen, daar moet je dus van op aan kunnen. Waar kijk je dan naar wanneer je op zoek gaat naar een occasion bedrijfswagen?

Staat

Daarom zijn twee zaken heel belangrijk bij het aanschaffen van een tweedehands bedrijfswagen. Ten eerste dat je een bestelbus koopt die in goede staat is. Dus niet eentje met allerlei gebreken en achterstallig onderhoud. Net als bij een reguliere personenauto wil je een bedrijfswagen met een compleet onderhoudsboekje. Dat is veel belangrijker dan de kilometerstand.

Garantie

Ten tweede is garantie een belangrijk punt. De meeste fabrikanten leveren twee jaar fabrieksgarantie. Als je een bedrijfswagen koopt van voor 2022 zit er dus doorgaans geen fabrieksgarantie meer op. Dan is het wel zo prettig als er alsnog een garantiepakket inbegrepen is bij de aanschaf van je tweedehands bedrijfswagen.

Gratis servicepakket

Bij Louwman Bedrijfswagens zit je goed, want de auto’s die daar worden aangeboden zijn altijd uitvoerig geïnspecteerd op 100 punten. Bovendien krijg je nu een gratis servicepakket ter waarde van €995 op alle actiemodellen van Louwman Bedrijfswagens. Daarmee krijg je sowieso zes maanden garantie op je bedrijfswagen. Een nieuwe APK, onderhoudsadvies, vloeistoffencontrole, tenaamstellen en/of vrijwaren bij inruil zijn ook inbegrepen.

Actiemodel

Het gratis servicepakket is te krijgen op een uitgebreid aanbod aan modellen, van Volkswagen Caddy’s tot Mercedes Sprinters. Ben je daarnaast op zoek naar een aantrekkelijke afgeprijsde bedrijfswagen? Bekijk dan dit actiemodel bij Louwman Bedrijfswagens!