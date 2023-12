Waarom de Sprinter L2H2 de ideale bedrijfswagen is

De Mercedes Sprinter L2H2 is de bedrijfswagen die je wil hebben.

De Mercedes Sprinter is een van de populairste bestelwagens in Nederland. Dat is niet zonder reden, want de Sprinter is een briljante bestelwagen. Bovendien heb je heel veel keuze: de Mercedes Sprinter is in talloze varianten te krijgen.

Qua formaat is de Sprinter te krijgen in vier lengtevarianten en vier hoogtevarianten, die uiteraard ook weer onderling te combineren zijn. De meeste compacte versie is de L1H1, de grootste versie is de L4H3. Binnen dit spectrum is de L2H2 eigenlijk de gulden middenweg. Dit is dan ook een variant die heel vaak gekozen wordt.

Met de Sprinter L2H2 heb je zowel in de lengte als in de hoogte veel ruimte. Maar je bus is ook niet dusdanig groot dat je nauwelijks nog een bocht kunt nemen. Je wilt misschien ook nog in de stad kunnen rijden zonder al te veel stress.

Hoeveel ruimte heb je dan precies met een Sprinter L2H2? De laadruimte is 3.272 mm in lengte, 665 mm meer dan de korte Sprinter. In de hoogte heb je meer dan 2 meter (2.009 mm) om spullen kwijt te kunnen, wat 290 mm meer is dan de lage versie. Je kunt dus ook makkelijk rechtop staan in de laadruimte (zolang je geen reus bent).

Het is precies de versie die je qua lengte in de meeste bedrijfsruimtes met een overheaddeur goed naar binnen kunt rijden. Het is ook een bedrijfswagen die je nog eens mee kunt nemen een woonwijk in. Langer wordt toch vaak onmogelijk om te parkeren.

Wil je nog wat extra hoogte zonder dat je dak hoger wordt? Dat kan. De Sprinter is namelijk niet alleen met achterwielaandrijving te krijgen, maar ook met voorwielaandrijving. In dat geval is de bodem lager en is de laadruimte 2.079 mm hoog. Ook handig: je hebt een lagere tildrempel.

Naast de formaten en de aandrijving is er ook nog wat te kiezen qua aandrijflijnen. Uiteraard zijn er diverse dieselmotoren, met vermogens van 114 tot 190 pk, maar er is ook een nieuwe e-Sprinter. Deze is volledig elektrisch. Daarmee kun je dus probleemloos alle milieuzones binnenrijden (ook in de toekomst) en je hebt geen last van de hoge brandstofprijzen.

Met de Sprinter heb je verder een bedrijfswagen te pakken die helemaal up-to-date is, met een geavanceerd multimediasysteem en een uitgebreid pakket aan veiligheidssystemen. Ook niet onbelangrijk: de Sprinter scoort goed in betrouwbaarheidsonderzoeken. Voor alle budgetten is er tegenwoordig een gebruikte Sprinter, maar ze delen allemaal de premium uitstraling van een Mercedes.

Genoeg redenen om voor een Mercedes Sprinter te kiezen dus. Als je op zoek bent naar een Sprinter L2H2, dan zit er in deze grote voorraad met meer dan 50 exemplaren, vast wat voor je tussen. Wel zo handig om op één plek goed te kunnen vergelijken.