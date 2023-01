F1-coureur mag niet zomaar meer een politiek statement doen!

En dat deden ze de afgelopen jaren wel regelmatig. Vanaf nu mag een F1-coureur geen politiek statement doen.

Althans, niet zonder toestemming van de almachtige FIA. Eind vorig jaar is er een nieuwe versie van de International Sporting Code (ISC) vastgesteld. Daarin komt naar voren dat neutraliteit van de sportmannen belangrijk is. In het verleden hebben coureurs regelmatig politieke uitingen gedaan, denk aan het dragen van een T-shirt met een maatschappelijk statement.

Geen politiek statement meer van F1-coureur

Lewis Hamilton spant de kroon. Die komt zowat bij elke GP wel met een boodschap. Op zich goed, iedereen zet zich in voor een betere wereld mag je hopen. Maar of de Formule 1 daar het juiste platform voor is, dat is de vraag. Veel toeschouwers ergeren zich er groen en geel aan.

De FIA heeft daar naar geluisterd. Vanaf nu is het niet meer toegestaan om een politiek, religieus of persoonlijk statement te maken. Alleen met toestemming van de FIA is het mogelijk om dit nog te doen te doen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem kwam met wat wijze woorden, want hij zei: “Wat kan een coureur het beste? Racen! Zij zijn daar goed in.” Hij vervolgt door te zeggen dat het verbinden van mensen door sport heel belangrijk is. Maar coureurs kunnen dit niet gebruiken voor hun eigen agenda. Er zijn volgens de president genoeg andere platforms waar dat beter op kan.

Neutraal

Op social media bijvoorbeeld, daar kunnen coureurs gemakkelijk hun ei kwijt. Maar daar is ook wat aan de hand: online haat. De FIA gaat daar ook actie op ondernemen door onder meer het gesprek aan te gaan met de platforms zoals Twitter. Ik ben nieuwsgierig of Elon Musk de telefoon opneemt.

Dus. Een coureur moet nu toestemming vragen bij de FIA. Doet een coureur dat niet dan kan hij sancties verwachten. Het is aan de stewards om te bepalen of een regel overtreden is. Zo ja, dan krijg je een straf. Wat voor straf dat is, dat is niet duidelijk. Feit is dat er nu nog meer regeltjes komen en daarmee nog meer discussie over wat nu wel of niet een politiek statement is. En of een steward de juiste, doch gevoelige, beslissing neemt.