Leaserijders rijden elektrisch omdat het moet, niet voor het milieu

De motor achter de EV-transitie doet het niet om de natuur te beschermen.
De opmars van de elektrische auto wordt nog steeds het meest mede mogelijk gemaakt door de leaserijder in Nederland. Dit is ook wel te zien aan de bestverkochte modellen van ons land in 2025. Zo’n 60 procent van de nieuwe EV’s in Nederland is een leaseauto. Zijn er dan zoveel Nederlanders die tegen CO2-uitstoot zijn? Nee, dat dan weer niet.
BMW Nederland liet Kien Onderzoek een studie doen onder een 655 zakelijke rijders in Nederland. De leaseautobezitters kregen vragen over de brandstof van hun auto natuurlijk, maar ook naar hoeveel kilometer een elektrische auto moet komen (minstens 400 kilometer). Ook vroegen de onderzoekers naar de beweegredenen achter de keuze voor een EV. Die zijn minder groen dan je misschien zou denken.
Verplicht of niet verplicht elektrisch rijden
Van de ondervraagden rijdt zo’n 40 procent elektrisch. Van deze groep wordt meer dan een derde door de werkgever verplicht om een EV van de zaak te rijden. De rest die een vrije keuze heeft, kiest voor een elektrische leaseauto vanwege het rijcomfort en het privégebruik.
En dan wordt het interessant. Onder de mensen met een lease-EV die er zelf voor hebben gekozen, houdt nog geen een op de 10 respondenten rekening met milieuoverwegingen bij de keuze voor een elektrische auto. Oftewel, dat EV’s groener zijn dan benzine- of dieselauto’s boeit bijna geen een leaserijder.
Is je volgende auto ook een EV?
De groep leaserijders raakt verdeeld wanneer er wordt gevraagd of de volgende auto ook enkel op stroom loopt. Zo’n 40 procent kiest hierna geen EV, maar een benzineauto of PHEV vanwege ”de praktische kant” van het verhaal. Lees: een te kleine actieradius en gekloot met opladen.
Van degenen die als volgende auto een EV willen, heeft 70 procent nu ook al een elektrische auto. ”Het lijkt erop dat men elektrisch rijden moet ervaren om ervan overtuigd te raken”, concludeert BMW. Heb jij weleens in een EV gereden en was je toen direct overtuigd? En als jij nu moest leasen, zou dat dan elektrisch zijn vanwege het milieu? We horen het graag van je!
Reacties
Aalbert zegt
En omdat het PK kanonnen zijn, supersnel en fiscale voordelen ervoor zorgen (zorgden) dat je een grotere auto kan/kon rijden dan je buurman/-vrouw.
mashell zegt
Die 40% die denken dat ze terug kunnen zijn dromers. De “pseudo-eindheffing” maakt dat werkgevers geen brandstof auto’s meer gaan toestaan.
Zou zelf niet meer terug willen, het rijcomfort van elektrisch is zoveel groter.
Johanneke zegt
Brrrreeeeek:
De gemiddelde leaserijder least met zijn portemonnee. Dit is niks anders dan de schraapdieseltjes en outlanders van toen.
RiKe zegt
Dit is wel echt een artikel van firma open deur hoor. Als men dit nu nog steeds niet door had dan hadden ze niet gewoon een plaat voor de kop maar gewapend beton
DennisTK zegt
Voor het werk rij ik zo’n 50.000 km per jaar. Vanuit de werkgever heb ik geen andere keuze dan elektrisch, maar het is zeker niet ideaal. Na bijna 3 jaar en rond de 140.000 km merk ik dat de actieradius ook zeker niet meer is wat hij op het begin was.
Eerder had ik een plug-in hybride, waarmee ik 1 op 40+ kon halen. Dat was voor mij eigenlijk ideaal en het is dan ook een beetje een sport om zo zuinig mogelijk te rijden. Al is het extra vermogen van de elektrische motor bij een stoplicht dan ook wel weer leuk.
Mocht ik vandaag vrij kiezen dan zou het weer een plug-in hybride worden. Al zie ik steeds meer auto’s op de markt komen met 700km+ WLTP, dus het gaat wel de goede kant op qua bereik.
Rick-dos zegt
Ik durf te wedden dat als ze gevraagd worden om in het weekend over te MOETEN werken dat 99,99% ook het niet zou willen.
Wat proberen we nou precies met dit artikel te bereiken?
Er staat ook dar 40% procent niet meer voor een EV zou kiezen dus dan kiest inmiddels 60% wel voor een EV. Daar zou het artikel ook over kunnen gaan, maar nee, we zoeken naar een klein puntje om een ‘zie je nou wel’ artikel te kunnen schrijven.
Ik heb al het besluit genomen om de nieuwe BMW i3 te kopen. Dat zal ook mijn eerste EV zijn. Doe ik het voor het milieu? Nee, niet bepaald. Is dat ook een artikel waard?
kniesoor zegt
Rij elke week een dagdeel met een elektriek voertuig. Eerst een Mégane E-Tech, nu een Kangoo. Voor het doel waarvoor-ie gebruikt wordt is-ie OK. En min of meer met één pedaal kunnen rijden vind ik wel een geinige gimmick. Maar verder vind ik het maar behelpen, zeker de Kangoo wegens diens nogal beperkte range.
Omdenker zegt
Interessant onderzoek en een goede weergave van het wensdenken van onze overheid. Ze geloven in de maakbare maatschappij in Den Haag. Terwijl ik dacht dat democratie ging over de wensen va de bevolking en niet over de mening va de elite.
Robert zegt
“Geen Dilan’s belang maar landsbelang!”
petroldrinker zegt
In ander nieuws, water is nat!!
Diverse EV’s gehad hier (verplicht vanuit de lease) bij huidige werkgever van mijn vriendin was een EV niet verplicht, we hebben dus vanzelfsprekend ook geen EV meer gekozen, en ook geen plugin hybrid!
ericc zegt
Wist ik al jaren. Schrap alle subsidies en belast EV’s op een normale manier en geen hond koopt nog een EV. Het is door de strot geramd door dezelfde Europese politiekers die nu in België samen zijn om de industrie te redden van de ondergang dat ze zelf veroorzaakt hebben. Onder leiding van ene Timmermans….
R82 zegt
Klopt helemaal,
Al moet ik zeggen dat het elektrisch rijden prima is, dat was in mijn PHEV ook het geval. Ik ben blij met mijn EV en nog niet te hoeven snelladen. Maar in de winter is het verbruik best hoog (wist ik van tevoren), zeker op korte stukken. En dan kan ik zelfs thuisladen, dus ben niet afhankelijk van of er plek bij een openbare lader is. Maar met een bereik van 600 WLTP haal ik dus 500 in de zomer op lange stukken, 400 in de winter op lange stukken. Maar op korte ritjes blijft hier nog maar, denk ik, 300 aan over.
Ook het laden tot 80%, zeker als ik straks op wintersport ga, lijkt mij een ding. Dus 400 * 0,8 = 320 km, waar je dus nog een 10% aan reserve wilt houden, is dus +/- 280 km en dan alweer laden. Dus over +1000 km toch 4× laden. En dan moet ik mij ook nog eens aan een snelheid houden van, ik denk, 110. Dat noem ik geen vooruitgang.
Maar waarom heb ik dan toch gekozen voor de EV? Door het niet hoeven te betalen van de BPM heb je een luxere auto dan voor hetzelfde geld een PHEV. De komende jaren betaal ik 70% wegenbelasting over het gewicht en bij de PHEV zou dit 100% zijn. Mijn PHEV was volgens mij 1800 kg en mijn EV 2100 (×0,7 = 1470 kg). Ik betaal aan bijtelling nu minder dan bij de PHEV. Dus al met al scheelt mij dit toch best wel wat euro’s per jaar. Dus puur een economische keuze.
Waren de regels anders geweest, had ik zeker gekozen voor een PHEV met een bereik van +/- 100 km elektrisch. Dat is in mijn ogen toch de beste combinatie.
Ben ik blij met mijn EV? Ja, dat zeker. Maar zoals iedere EV-evangelist het je wil doen laten overkomen, dat het altijd de beste keuze is — nee, dat is het niet. Al moet ik wel zeggen dat het in 80% van de gevallen de prima keuze is. Zeker als je het zelf moet betalen. Maar de PHEV is in 100% van de gevallen de beste keuze, als het belastingklimaat hier ook naar zou zijn.