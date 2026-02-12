Leaserijders rijden elektrisch omdat het moet, niet voor het milieu

De motor achter de EV-transitie doet het niet om de natuur te beschermen.

De opmars van de elektrische auto wordt nog steeds het meest mede mogelijk gemaakt door de leaserijder in Nederland. Dit is ook wel te zien aan de bestverkochte modellen van ons land in 2025. Zo’n 60 procent van de nieuwe EV’s in Nederland is een leaseauto. Zijn er dan zoveel Nederlanders die tegen CO2-uitstoot zijn? Nee, dat dan weer niet.

BMW Nederland liet Kien Onderzoek een studie doen onder een 655 zakelijke rijders in Nederland. De leaseautobezitters kregen vragen over de brandstof van hun auto natuurlijk, maar ook naar hoeveel kilometer een elektrische auto moet komen (minstens 400 kilometer). Ook vroegen de onderzoekers naar de beweegredenen achter de keuze voor een EV. Die zijn minder groen dan je misschien zou denken.

Verplicht of niet verplicht elektrisch rijden

Van de ondervraagden rijdt zo’n 40 procent elektrisch. Van deze groep wordt meer dan een derde door de werkgever verplicht om een EV van de zaak te rijden. De rest die een vrije keuze heeft, kiest voor een elektrische leaseauto vanwege het rijcomfort en het privégebruik.

En dan wordt het interessant. Onder de mensen met een lease-EV die er zelf voor hebben gekozen, houdt nog geen een op de 10 respondenten rekening met milieuoverwegingen bij de keuze voor een elektrische auto. Oftewel, dat EV’s groener zijn dan benzine- of dieselauto’s boeit bijna geen een leaserijder.

Is je volgende auto ook een EV?

De groep leaserijders raakt verdeeld wanneer er wordt gevraagd of de volgende auto ook enkel op stroom loopt. Zo’n 40 procent kiest hierna geen EV, maar een benzineauto of PHEV vanwege ”de praktische kant” van het verhaal. Lees: een te kleine actieradius en gekloot met opladen.

Van degenen die als volgende auto een EV willen, heeft 70 procent nu ook al een elektrische auto. ”Het lijkt erop dat men elektrisch rijden moet ervaren om ervan overtuigd te raken”, concludeert BMW. Heb jij weleens in een EV gereden en was je toen direct overtuigd? En als jij nu moest leasen, zou dat dan elektrisch zijn vanwege het milieu? We horen het graag van je!