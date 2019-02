Waarom al die snelwegcamera’s een goede zaak zijn

Big Brother als rechtvaardige toepassing.

De één is opvallender geplaatst dan de ander, maar Nederland kent een hoop snelwegcamera’s. Gelukkig zijn ze niet allemaal in staat om het CJIB te beladen met werk, maar worden ze voor andere doeleinden gebruikt.

De snelwegcamera’s registreren je kenteken en zo kan de politie meten waar je auto exact is geweest. Aangezien dit soort camera’s overal te vinden zijn is het voor de politie tamelijk eenvoudig om de bereden route te achterhalen. In het AD laat Harry Dahles, hoofdofficier van de politie, weten dat de vele aanwezige snelwegcamera’s goed helpen bij het opsporen van criminelen.

De politie gebruikt de snelwegcamera’s bijvoorbeeld bij criminelen die al in beeld zijn. Door locaties te achterhalen kunnen strafbare feiten sneller aan elkaar gekoppeld worden. Een crimineel die moet voorkomen met veel belastend bewijs kan op hardere straffen rekenen dan een verdachte met een dunne zaak en een slimme advocaat.

Zo hebben ze bij de landelijke politie zoiets als het ‘kenteken van de week’. Een team van de politie focust zich gedurende een week op een kenteken van de auto van een crimineel. Auto’s worden onder meer gebruikt om gestolen goederen van punt A naar punt B te brengen. Bij een concrete verdenking komt de politie vervolgens in actie. Hierbij gaat het onder meer om overvallers, serie-inbrekers of een zakkenroller.

Op dit moment maakt enkel de Landelijke Eenheid van de politie gebruik van de ‘kenteken van de week’-methode. Het is de bedoeling dat ook lokale eenheden wekelijks een kenteken selecteren en deze in de gaten houden. De maatregel werpt zijn vruchten af. Volgens Dahles is het acht van de tien keer raak als criminelen na een week actief observeren staande worden gehouden.