Audi heeft iets voor de A8, A7 Sportback, A6 en Q5

In één klap het modellengamma voorzien van nieuwe varianten doet Audi zo.

In Genève toont Audi niet één nieuw hybridemodel, maar staat de stand van het merk gevuld met stekkerauto’s. De Duitse autofabrikant toont op het Zwitserse autosalon plug-in hybride varianten van de A8, A7 Sportback, A6 en Q5. Afhankelijk van het model, zijn er drie smaakjes te kiezen.

Het gaat hier om de 50 TFSI e, de 55 TFSI e en de 60 TFSI e. Daarbij is de 50 TFSI e meer gericht op comfort en de 55 TFSI e en 60 TFSI e zijn juist gericht op sportiviteit. Met deze stap neemt Audi afscheid van de voormalige ‘e-tron’-benaming voor plug-in hybrides. Voortaan gebruikt Audi de naam e-tron alleen nog maar bij volledige elektrische modellen.

De plug-in hybride modellen hebben gemeen dat ze allemaal tenminste 40 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden. De Audi A8 60 TFSI e krijgt de leukste combinatie. Een 3.0 V6 TFSI, gecombineerd met een elektromotor is goed voor een systeemvermogen van 449 pk en 700 Nm koppel. In het geval van de A6, A7 en de Q5 is gekozen voor een 2.0 viercilinder TFSI. Deze leveren 299 pk als 50 TFSI e of 367 pk als 55 TFSI e.

Audi laat weten dat de plug-in hybride modellen van de A8, A7 Sportback, A6 en Q5 nog dit jaar te bestellen zijn.