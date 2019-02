Politie treft Volkswagen Golf aan in Haagse kelder

Maar dan net ietsje anders: pak de bouwtekeningen er maar bij.

Autodiefstal is nogal een dingetje in de moderne tijd. Met name de ‘slimme autosleutel’ is omstreden: enerzijds praktisch dat je met de sleutel in je zak kunt wegrijden, anderzijds maak je het op die manier het dievengilde ook vrij makkelijk. Zo worden er nog wel eens relatief dure auto’s ontvreemd die je nooit of op vreemde manieren terugvindt.

Zo kreeg de politie in Den Haag een berichtje van iets vreemds in een kelderbox. Dat vraagt om een onderzoek en er was beet. Het vreemds in de kelderbox bleek een auto te zijn. Of nou ja, onderdelen van een auto. Een VW Golf VII, maar dan in kleine stukjes. Deuren, plastic afdekking, een achterklep en een motorkap, een set velgen en zelfs het gehele dashboard van de Duitse hatchback lag dus verscholen in de kelder.

De recherche is nog bezig met het onderzoek naar de vreemde vondst. Van wie de Golf is, maar belangrijker van wie die was, is nog niet bekend. Dat een gestripte auto op deze manier te maken heeft met clandestiene activiteiten, dat is bijna zeker. Maar, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de politie nog niks vrijgeeft over de geschiedenis van de Golf. Dat komt pas nadat het onderzoek is afgerond.

Beeld: Regio15, met dank aan Arjen voor de tip!