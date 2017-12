Zeven reclamespotjes starring Kimi Raikkonen

Topacteur die Kimi.

Kimi Raikkonen lijkt al enkele jaren wat van zijn glans verloren te hebben op het circuit, maar de Fin is nog altijd razend populair bij de fans. Waar de andere coureurs door paarse broeken omgevormd zijn tot PR-robots, komt Kimi in interviews doorgaans over als een echte robot. Onder deze soms bijna botte opstelling gaat volgens ingewijden echter wel een toffe peer schuil die na een paar alcoholische versnaperingen helemaal losgaat.

Het bewijs van dat laatste punt hebben we in het verleden ook al een paar keer gezien. Bijvoorbeeld toen Kimi van een boot aflazerde in Monaco. Inmiddels is de Finse veteraan echter vader en lijkt hij het wat rustiger aan te doen. Maar misschien pakt ‘ie af en toe nog wel een borrel in zijn eigen karaokebar.

Het feit dat Kimi op camera de uitstraling van een zak aardappelen heeft, houdt verschillende sponsors niet tegen om hem commercials te laten doen in de hoop iets van zijn populariteit te vangen. Sommige zijn hilarisch, sommige pijnlijk. Een selectie.

Kimi prijst een drankje aan:



En neemt en passent een frisse duik.

Kimi praat met Juan Pablo Montoya over het werk:





Best een puike baan eigenlijk, als je er over nadenkt.



Kimi wordt ontvoerd:





Rare jongens…

Kimi leest iets op voor Weichai:



In het Chinees is dit vast heel grappig.

Kimi is Seb te slim af:



Nu nog op het circuit…

Kimi is onder de indruk van de Fiat Bravo:



Inclusief camo van Michael Schumacher.