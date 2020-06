Nieuwe Land Rover Defender nu ook als Hard Top

De Land Rover Defender Hard Top is een nieuwe bestelwagen uitvoering.

Geef toe. De nieuwe Land Rover Defender is toch wel één van de dikste bedrijfswagens die je straks kunt kopen. Onder de naam Hard Top zijn twee bestelversies van de nieuwe Defender gepresenteerd.

Zowel de Defender 90 als de 110 kun je als Hard Top krijgen. De benaming gaat terug naar de jaren vijftig. De Land Rover Series I waren er ook als Hard Top. In vergelijking met de gewone versie had je met zo’n Hard Top betere veiligheid en bescherming dankzij de aanwezigheid van een (verwijderbaar) dak. Het metalen dak van de nieuwe Defender Hard Top is overigens niet verwijderbaar, mocht je die hoop hebben.

De Land Rover Defender 90 en 110 Hard Top heeft een onafhankelijke ophanging. Met de 110 kun je tevens elektronische luchtvering krijgen. In beide gevallen betekent dit een bodemvrijheid van maximaal 291 mm. De bedrijfswagens hebben een trekkracht van 3.500 kg. De ontwikkeling is in handen van Land Rover Special Vehicle Operations (SVO). De bedrijfswagen inrichting is lekker ruim om van alles in kwijt te kunnen.

Hoewel de eerste leveringen van particuliere versie zijn begonnen, komt de Land Rover Defender Hard Top pas later op de markt. Het merk zegt ook pas in een later stadium meer details over de bestelwagen bekend te maken.