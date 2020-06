Spitsheffing komt steeds dichterbij

‘Straf’ krijgen omdat je in de file staat. Dit afschrikmiddel is een stapje dichterbij gekomen naar aanleiding van de volgende conclusie.

Iedereen heeft weer een andere mening over het aanpakken van files in Nederland. Meer asfalt, het invoeren van rekening rijden en weer een ander scenario is een spitsheffing. Dit laatste onderwerp krijgt de Tweede Kamer onder ogen te zien. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben een mobiliteitsanalyse voor de komende 10 jaar gemaakt. De conclusie is dat spitsheffing een effectieve manier gaat zijn tegen files.

De mobiliteitsanalyse (PDF) zal vandaag aan de Tweede Kamer overhandigd worden. Het is de tweede keer dat er zo’n analyse is gemaakt. De eerste stamt uit 2016. In de analyse worden 50 beleidsopties besproken met betrekking tot openbaar vervoer, de fiets, goederenvervoer per spoor, binnenvaart en de weg, luchtvaart en het wegverkeer. Dit laatste is uiteraard relevant voor ons, de automobilisten.

Volgens de analyse is het invoeren van een spitsheffing effectiever en goedkoper dan een kilometerheffing. De spitsheffing is afhankelijk van tijd en locatie. Logisch, maar ook verwarrend. Zo moet je per file gaan kijken wat het gaat kosten om erdoorheen te komen. Toch denken de onderzoekers dat dit beter werkt dan rekening rijden. Omdat met kilometerheffing alle automobilisten meer gaan moeten betalen, richt men zich met de spitsheffing op een deel van het verkeer. Het is niet bekend wat zo’n heffing zou moeten gaan kosten.

Deze mobiliteitsanalyse gaan we het komende jaar nog meerdere keren voorbij zien komen. Volgend jaar zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Politieke partijen gaan spitsheffing, maar ook andere zaken die voorbij komen in de analyse, ongetwijfeld bespreken in de campagnes en verkiezingsprogramma’s.

Foto: @pinguinman18 via Autojunk