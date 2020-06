Versoepeling corona: met mensen buiten gezin in de auto

Al het volk op deze foto mag weer de Zafira in: de nieuwste corona versoepelingen heffen het verbod op ‘buitenstaanders’ in de auto op.

Another day, another persconferentie. Mark Rutte benadrukt duidelijk dat we goed bezig zijn, maar lekker weer volledig je gang gaan is niet de bedoeling. Nieuwe versoepelingen worden daarom voorzichtig in stand gezet.

In de auto

Coronaregels voor in de auto, bijvoorbeeld. Je mocht als gezin wel in de auto, maar als er mensen buiten je gezin mee moesten, werd het lastiger. Indien je anderhalve meter afstand kon houden, dan mocht het. In de meeste auto’s is dat relatief lastig. Het kan vervelende boetes opleveren als je je er niet aan houdt.

Vanaf 1 juli wordt dat weer als normaal. Versoepeling voor de corona regels in de auto betekent een opheffing voor de afstandsmaatregelen. Dat betekent dat elke zitplaats weer benut mag worden, ook als het gaat om meerdere huishoudens. Wel wordt geadviseerd om te controleren op klachten en indien nodig een mondkapje te dragen.

OV en Touringcars

Ook voor het OV worden de regels versoepeld en na de opstand van de touringcarbedrijven worden ook zij gehoord. Voor beiden geldt dat de capaciteit weer naar normaal gaat. Voor het OV was de capaciteit veertig procent, touringcars mochten niemand vervoeren. Voor beide gaat de capaciteit weer op ‘whatever’, maar dan moeten wel alle aanwezige reizigers een mondkapje dragen. Ook moet de gezondheid van tevoren bepaald worden.

Een mooie versoepeling voor OV en auto dus, in deze tijden van corona. Uiteraard is het vervoeren van mensen buiten je gezin, of elders aansluiten, op eigen risico.